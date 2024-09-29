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Понад сотня дронів атакували Краснодар, Вороніж та Ростов — які результати

29 вересня 2024 06:33
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Понад 150 дронів атакували території Росії — які наслідки
Момент вибуху у Воронежі. Фото: Скриншот
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Більше сотні, а за деякими даними навіть 150 БпЛА, атакували цієї ночі відразу декілька областей Росії. Інформаційні канали та губернатори у РФ повідомляють про вибухи та пожежі. 

Про подробиці атак безпілотників інформує агенція ASTRA.

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У місті Єйськ, що у Краснодарському краї було чутно вибухи неподалік   військового складу, де базується аеродром ВМФ РФ. Зафіксовані вибухи у Цимлянську, Волгодонську та Самарі, що у Ростовської області.

Також невідомі дрони атакували Воронезьку область. Губернатор регіону повідомив про кількох знищених безпілотників. Місцеві жителі розповіли, що чули щонайменше 10 вибухів.

Нагадаємо, українські військові нещодавно атакували склади окупантів у Росії. Удари Сил оборони показують, наскільки ворожа система матеріально-технічного забезпечення все ще користується захистом укриттів, наданих Заходом для безпеки російського тилу.

Також ми писали, що внаслідок атаки безпілотників по складах боєприпасів у Торопці Тверської області 18 вересня Росія втратила снарядів на 2-3 місяці війни в Україні. Такий розвиток подій позбавляє російську воєнну логістику можливостей продовжити війну довше. 

безпілотники дрони війна в Україні Росія атака

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