Главная Армия Атака на Тернополь — количество пострадавших превысило 100 людей

Атака на Тернополь — количество пострадавших превысило 100 людей

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 19:21
обновлено: 20:05
Тернополь атаковали 19 ноября — количество пострадавших превысило 100 людей
Последствия атаки на Тернополь. Фото: ГСЧС

Количество пострадавших в результате удара по Тернополю 19 ноября превысило 100 человек. В городе до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщили в Тернопольской ОВА и в ГСЧС.

Читайте также:

Обстрел Тернополя 19 ноября

Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода рассказал, что по состоянию на сейчас известно о 25 погибших и более 100 пострадавших в результате российской атаки. Однако данные еще уточняются. По его словам, оперативные службы продолжают работать на месте.

Негода добавил, что разговаривал с премьер-министром Юлией Свириденко, вице-премьер-министром Алексеем Кулебой и заместителем руководителя Офиса Президента Виктором Микитой. Он подчеркнул, что находится на связи с руководством страны.

В то же время в ГСЧС сообщили, что среди погибших трое детей, а еще 18 детей получили ранения. Чрезвычайники спасли 46 человек, из них семеро детей.

Отмечается, что на местах событий работают 13 психологов ГСЧС, которые оказали помощь 145 людям. Также к ликвидации последствий ударов привлечены почти 200 спасателей из разных регионов Украины и более 50 единиц техники.

"Развернуты Пункты несокрушимости, в которые уже обратились 12 человек, две семьи из которых нуждаются в обеспечении жильем. Волонтеры подвезли продукты питания и предметы первой необходимости. Развернута полевая кухня", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 19 ноября оккупанты ударили по многоэтажке в Тернополе. Враг атаковал город различным типом вооружения.

Юрий Игнат рассказал, что армия РФ атаковала Тернополь крылатыми ракетами. Именно ракета Х-101 попала в жилой дом.

Также мы писали, что спасатели достали парня из-под завалов в Тернополе. Он чудом выжил.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
