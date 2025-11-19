Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Тернополе армия РФ попала в многоэтажку — видео

В Тернополе армия РФ попала в многоэтажку — видео

Ua en ru
Дата публикации 19 ноября 2025 08:50
обновлено: 10:06
Обстрел Тернополя 19 ноября — РФ попала в многоэтажку — видео
Последствия удара по Тернополю. Фото: Общественное Тернополь

В Тернополе российские оккупанты утром 19 ноября нанесли удар по жилой многоэтажке. На месте попадания работают экстренные службы.

О последствиях атаки сообщил городской голова Сергей Надал в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки на Тернополь

По предварительной информации, враг атаковал город крылатыми ракетами и ударными дронами.

"Повреждены несколько домов. Продолжается спасательная операция", — сообщил мэр города.

Как сообщает "Суспільне", предварительно известно о двух погибших в результате обстрела. Информация о количестве пострадавших по состоянию на 8:55 уточняется.

Напомним, ранее Сергей Надал предупредил о возможных пробках и перебоях в работе общественного транспорта на массиве "Солнечный" после утреннего ракетного удара. Между тем областная военная администрация сообщила, что с 08:00 19 ноября в регионе введено десять очередей аварийных отключений из-за масштабных атак на энергетическую инфраструктуру.

Отметим, в ночь и утром 19 ноября российские войска осуществили массированную атаку по Украине. Под ударом оказались энергообъекты и гражданская инфраструктура во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Тернопольской и Харьковской областях.

Тернополь обстрелы война в Украине атака погибшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации