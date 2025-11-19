Обстрел Тернополя 19 ноября — РФ попала в многоэтажку — видео

Последствия удара по Тернополю. Фото: Общественное Тернополь

В Тернополе российские оккупанты утром 19 ноября нанесли удар по жилой многоэтажке. На месте попадания работают экстренные службы.

О последствиях атаки сообщил городской голова Сергей Надал в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки на Тернополь

По предварительной информации, враг атаковал город крылатыми ракетами и ударными дронами.

"Повреждены несколько домов. Продолжается спасательная операция", — сообщил мэр города.

Как сообщает "Суспільне", предварительно известно о двух погибших в результате обстрела. Информация о количестве пострадавших по состоянию на 8:55 уточняется.

Напомним, ранее Сергей Надал предупредил о возможных пробках и перебоях в работе общественного транспорта на массиве "Солнечный" после утреннего ракетного удара. Между тем областная военная администрация сообщила, что с 08:00 19 ноября в регионе введено десять очередей аварийных отключений из-за масштабных атак на энергетическую инфраструктуру.

Отметим, в ночь и утром 19 ноября российские войска осуществили массированную атаку по Украине. Под ударом оказались энергообъекты и гражданская инфраструктура во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Тернопольской и Харьковской областях.