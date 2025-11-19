Відео
Головна Армія У Тернополі армія РФ влучила у багатоповерхівку — відео

У Тернополі армія РФ влучила у багатоповерхівку — відео

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 08:50
Оновлено: 09:09
Обстріл Тернополя 19 листопада — РФ поцілила у багатоповерхівку — відео
Наслідки удару по Тернополю. Фото: Суспільне Тернопіль

У Тернополі російські окупантів ранці 19 листопада завдали удару по житловій багатоповерхівці. На місці влучання працюють екстрені служби.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Сергій Надал у Telegram.

Читайте також:

Наслідки атаки на Тернопіль

За попередньою інформацією, ворог атакував місто крилатими ракетами та ударними дронами.

"Пошкоджено кілька будинків. Триває рятувальна операція", — повідомив мер міста.

Як повідомляє "Суспільне", попередньо відомо про двох загиблих внаслідок обстрілу. Інформація щодо кількості постраждалих станом на 8:55 уточнюється.

Нагадаємо, раніше Сергій Надал попередив про можливі затори та перебої в роботі громадського транспорту на масиві "Сонячний" після ранкового ракетного удару. Тим часом обласна військова адміністрація повідомила, що з 08:00 19 листопада в регіоні запроваджено десять черг аварійних відключень через масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру.

Зазначимо, у ніч та вранці 19 листопада російські війська здійснили масовану атаку по Україні. Під ударом опинилися енергооб'єкти та цивільна інфраструктура в Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Тернопільській і Харківській областях.

Тернопіль обстріли війна в Україні атака загиблі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
