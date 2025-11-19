Обстріл Тернополя 19 листопада — які наслідки

Термінова новина

Російська армія вранці 19 листопада атакувала Тернопіль. Окупанти поцілили по місту крилатими ракетами та ударними дронами.

Про наслідки повідомив міський голова Сергій Надал.

Попередньо, ворог поцілив у житлову багатоповерхівку. На місці працюють екстрені служби.

"Вбивці вдарили по нашому місту ракетами і шахедами. Пошкоджені будівлі і житлові будинки. Є постраждалі. На місці працюють відповідні служби. Детальнішу інформацію надам згодом", — написав міський голова.

