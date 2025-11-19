Обстрел Тернополя 19 ноября — какие последствия

Срочная новость

Российская армия утром 19 ноября атаковала Тернополь. Оккупанты попали по городу крылатыми ракетами и ударными дронами.

О последствиях сообщил городской голова Сергей Надал.

Реклама

Читайте также:

Предварительно, враг попал в жилую многоэтажку. На месте работают экстренные службы.

"Убийцы ударили по нашему городу ракетами и шахедами. Повреждены здания и жилые дома. Есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы. Более подробную информацию предоставлю позже",- написал городской голова.

Новость дополняется...