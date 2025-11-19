Обстрел Тернополя 19 ноября — из-под завалов достали пострадавшего

Чудом выжил — из-под завалов в Тернополе достали парня
В Тернополе из-под завалов многоэтажки достали живого мужчину. Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются.
Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.
Разбор завалов в Тернополе
"Из-под завалов достали пострадавшего. Он - живой!" — подчеркнул Надал.
Министр внутренних дел Игорь Клименко на брифинге сообщил, что в результате российского обстрела в Тернополе нет связи с 25 людьми.
"Сегодня в семь часов утра в два дома в городе Тернополе попали две вражеские ракеты. Мы сейчас — на одной из локаций. 51 квартира, проживало 124 человека — зарегистрированы. К сожалению, в настоящее время мы не имеем связи с 25 лицами", — сообщил он, передает "Укринформ".
На месте российского удара прибыли жительницы города, чтобы поддержать родственницу, чей 20-летний сын оказался под завалами.
Женщина рассказала, что ночь была очень тяжелой и страшной. В городе раздавалось много взрывов.
Напомним, российские оккупанты убили в Тернополе 25 человек. Кроме того, в результате обстрела ранения получили 73 человека.
Ранее в Воздушных силах сообщил, какими ракетами Россия атаковала Тернополь в ночь на 19 ноября.
