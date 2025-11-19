Обстрел Тернополя 19 ноября — из-под завалов достали пострадавшего

Последствия российского обстрела Тернополя. Фото: REUTERS/Andriy Bodak

В Тернополе из-под завалов многоэтажки достали живого мужчину. Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Читайте также:

Разбор завалов в Тернополе

"Из-под завалов достали пострадавшего. Он - живой!" — подчеркнул Надал.

Министр внутренних дел Игорь Клименко на брифинге сообщил, что в результате российского обстрела в Тернополе нет связи с 25 людьми.

"Сегодня в семь часов утра в два дома в городе Тернополе попали две вражеские ракеты. Мы сейчас — на одной из локаций. 51 квартира, проживало 124 человека — зарегистрированы. К сожалению, в настоящее время мы не имеем связи с 25 лицами", — сообщил он, передает "Укринформ".

На месте российского удара прибыли жительницы города, чтобы поддержать родственницу, чей 20-летний сын оказался под завалами.

Женщина рассказала, что ночь была очень тяжелой и страшной. В городе раздавалось много взрывов.

Напомним, российские оккупанты убили в Тернополе 25 человек. Кроме того, в результате обстрела ранения получили 73 человека.

Ранее в Воздушных силах сообщил, какими ракетами Россия атаковала Тернополь в ночь на 19 ноября.