Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Чудом выжил — из-под завалов в Тернополе достали парня

Чудом выжил — из-под завалов в Тернополе достали парня

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 17:56
обновлено: 17:56
Обстрел Тернополя 19 ноября — из-под завалов достали пострадавшего
Последствия российского обстрела Тернополя. Фото: REUTERS/Andriy Bodak

В Тернополе из-под завалов многоэтажки достали живого мужчину. Сейчас аварийно-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Реклама
Читайте также:

Разбор завалов в Тернополе

"Из-под завалов достали пострадавшего. Он - живой!" — подчеркнул Надал.

Министр внутренних дел Игорь Клименко на брифинге сообщил, что в результате российского обстрела в Тернополе нет связи с 25 людьми.

"Сегодня в семь часов утра в два дома в городе Тернополе попали две вражеские ракеты. Мы сейчас — на одной из локаций. 51 квартира, проживало 124 человека — зарегистрированы. К сожалению, в настоящее время мы не имеем связи с 25 лицами", — сообщил он, передает "Укринформ".

На месте российского удара прибыли жительницы города, чтобы поддержать родственницу, чей 20-летний сын оказался под завалами.

Женщина рассказала, что ночь была очень тяжелой и страшной. В городе раздавалось много взрывов.

Напомним, российские оккупанты убили в Тернополе 25 человек. Кроме того, в результате обстрела ранения получили 73 человека.

Ранее в Воздушных силах сообщил, какими ракетами Россия атаковала Тернополь в ночь на 19 ноября.

война Тернополь Украина обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации