Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Дивом вижив — з-під завалів у Тернополі дістали хлопця

Дивом вижив — з-під завалів у Тернополі дістали хлопця

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 17:56
Оновлено: 18:31
Обстріл Тернополя 19 листопада — з-під завалів дістали постраждалого
Наслідки російського обстрілу Тернополя. Фото: REUTERS/Andriy Bodak

У Тернополі з-під завалів багатоповерхівки дістало живого чоловіка. Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Реклама
Читайте також:

Розбір завалів у Тернополі

"З-під завалів дістали постраждалого. Він живий!" — наголосив Надал.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на брифінгу повідомив, що внаслідок російського обстрілу у Тернополі немає звʼязку з 25 людьми. 

"Сьогодні о сьомій годині ранку у два будинки в місті Тернополі влучили дві ворожі ракети. Ми зараз на одній із локацій. 51 квартира, проживало 124 особи — зареєстровані. На жаль, на цей час ми не маємо звʼязку з 25 особами", — повідомив він, передає "Укрінформ".

На місце російського удару прибули жительки міста, щоб підтримати родичку, чий 20-річний син опинився під завалами.

Жінка розповіла, що ніч була дуже тяжкою та страшною. У місті лунало багато вибухів.

Нагадаємо, російські окупанти вбили в Тернополі 25 людей. Крім того, внаслідок обстрілу поранення отримали 73 особи.

Раніше у Повітряних силах повідомили, якими ракетами Росія атакувала Тернопіль у ніч проти 19 листопада.

війна Тернопіль Україна обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації