Обстріл Тернополя 19 листопада — з-під завалів дістали постраждалого

Дивом вижив — з-під завалів у Тернополі дістали хлопця
У Тернополі з-під завалів багатоповерхівки дістало живого чоловіка. Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Розбір завалів у Тернополі
"З-під завалів дістали постраждалого. Він живий!" — наголосив Надал.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на брифінгу повідомив, що внаслідок російського обстрілу у Тернополі немає звʼязку з 25 людьми.
"Сьогодні о сьомій годині ранку у два будинки в місті Тернополі влучили дві ворожі ракети. Ми зараз на одній із локацій. 51 квартира, проживало 124 особи — зареєстровані. На жаль, на цей час ми не маємо звʼязку з 25 особами", — повідомив він, передає "Укрінформ".
На місце російського удару прибули жительки міста, щоб підтримати родичку, чий 20-річний син опинився під завалами.
Жінка розповіла, що ніч була дуже тяжкою та страшною. У місті лунало багато вибухів.
Нагадаємо, російські окупанти вбили в Тернополі 25 людей. Крім того, внаслідок обстрілу поранення отримали 73 особи.
Раніше у Повітряних силах повідомили, якими ракетами Росія атакувала Тернопіль у ніч проти 19 листопада.
Читайте Новини.LIVE!