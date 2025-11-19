Обстріл Тернополя 19 листопада — з-під завалів дістали постраждалого

Наслідки російського обстрілу Тернополя. Фото: REUTERS/Andriy Bodak

У Тернополі з-під завалів багатоповерхівки дістало живого чоловіка. Наразі аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Розбір завалів у Тернополі

"З-під завалів дістали постраждалого. Він живий!" — наголосив Надал.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на брифінгу повідомив, що внаслідок російського обстрілу у Тернополі немає звʼязку з 25 людьми.

"Сьогодні о сьомій годині ранку у два будинки в місті Тернополі влучили дві ворожі ракети. Ми зараз на одній із локацій. 51 квартира, проживало 124 особи — зареєстровані. На жаль, на цей час ми не маємо звʼязку з 25 особами", — повідомив він, передає "Укрінформ".

На місце російського удару прибули жительки міста, щоб підтримати родичку, чий 20-річний син опинився під завалами.

Жінка розповіла, що ніч була дуже тяжкою та страшною. У місті лунало багато вибухів.

Нагадаємо, російські окупанти вбили в Тернополі 25 людей. Крім того, внаслідок обстрілу поранення отримали 73 особи.

Раніше у Повітряних силах повідомили, якими ракетами Росія атакувала Тернопіль у ніч проти 19 листопада.