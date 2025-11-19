Атака Росії на Тернопіль 19 листопада — кількість жертв зросла

Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Тернополі. Фото: REUTERS/Andriy Bodak

У Тернополі стрімко зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського обстрілу у ніч проти 19 листопада. Наразі відомо, що загарбники вбили 25 людей, у тому числі трьох дітей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Російський обстріл Тернополя 19 листопада

Окупанти здійснили масований обстріл та атакували Тернопіль, внаслідок чого загинули 25 людей, а ще 73 отримали поранення. Серед травмованих 15 дітей.

Наслідки російського обстрілу Тернополя 19 листопада. Фото: ДСНС

Розбір завалів у Тернополі. Фото: ДСНС

Наразі біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів, які вже надали допомогу 150 людям.

Наслідки російського обстрілу Тернополя. Фото: ДСНС

Удар Росії по Тернополю. Фото: ДСНС

"Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ "Дельта" та близько 45 одиниць техніки ДСНС, у тому числі роботизовані системи. Сапери обстежили територію", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що, за попередніми оцінками, саме ракета Х-101 влучила у багатоповерхівку в Тернополі.

Раніше речник ДСНС Тернополя Сергій Данілін розповів, що під завалами ще можуть перебувати люди.