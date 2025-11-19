Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Тернополі стрімко зросла кількість загиблих і поранених

У Тернополі стрімко зросла кількість загиблих і поранених

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 15:16
Оновлено: 15:47
Атака Росії на Тернопіль 19 листопада — кількість жертв зросла
Наслідки російського удару по багатоповерхівці в Тернополі. Фото: REUTERS/Andriy Bodak

У Тернополі стрімко зросла кількість загиблих та поранених внаслідок російського обстрілу у ніч проти 19 листопада. Наразі відомо, що загарбники вбили 25 людей, у тому числі трьох дітей.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Російський обстріл Тернополя 19 листопада

Окупанти здійснили масований обстріл та атакували Тернопіль, внаслідок чого загинули 25 людей, а ще 73 отримали поранення. Серед травмованих 15 дітей.

Обстріл Тернополя 19 листопада
Наслідки російського обстрілу Тернополя 19 листопада. Фото: ДСНС
Рятувальники в Тернополі
Розбір завалів у Тернополі. Фото: ДСНС

Наразі біля пошкодженого будинку працюють 14 психологів, які вже надали допомогу 150 людям.

Наслідки російського удару по Тернополю 19 листопада
Наслідки російського обстрілу Тернополя. Фото: ДСНС
Атака Росії на Тернопіль 19 листопада
Удар Росії по Тернополю. Фото: ДСНС

"Аварійно-рятувальні роботи тривають. Залучені понад 160 рятувальників, зокрема верхолази, кінологи, спецпідрозділ "Дельта" та близько 45 одиниць техніки ДСНС, у тому числі роботизовані системи. Сапери обстежили територію", — йдеться у повідомленні.

null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що, за попередніми оцінками, саме ракета Х-101 влучила у багатоповерхівку в Тернополі.

Раніше речник ДСНС Тернополя Сергій Данілін розповів, що під завалами ще можуть перебувати люди.

війна вбивство ДСНС Тернопіль обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації