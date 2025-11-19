Срочная новость

В Тернополе стремительно возросло количество погибших и раненых в результате российского обстрела в ночь на 19 ноября. Известно, что захватчики убили 25 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Российский обстрел Тернополя 19 ноября

Новость дополняется...