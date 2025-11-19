Видео
Главная Армия В Тернополе стремительно возросло количество погибших и раненых

В Тернополе стремительно возросло количество погибших и раненых

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 15:16
обновлено: 15:19
В Тернополе стремительно возросло количество погибших и раненых
Срочная новость

В Тернополе стремительно возросло количество погибших и раненых в результате российского обстрела в ночь на 19 ноября. Известно, что захватчики убили 25 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Читайте также:

Российский обстрел Тернополя 19 ноября

Новость дополняется...

война убийство ГСЧС Тернополь обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
