В Тернополе стремительно возросло количество погибших и раненых
Дата публикации 19 ноября 2025 15:16
обновлено: 15:19
Срочная новость
В Тернополе стремительно возросло количество погибших и раненых в результате российского обстрела в ночь на 19 ноября. Известно, что захватчики убили 25 человек.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Новость дополняется...
