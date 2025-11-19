Видео
Україна
Главная Армия Удар РФ по Тернополю — Игнат назвал тип вооружения

Удар РФ по Тернополю — Игнат назвал тип вооружения

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 13:49
обновлено: 14:14
Обстрел Тернополя 19 ноября — какой ракетой ударила РФ
Последствия обстрела Тернополя 19 ноября. Фото: ГСЧС

Российская армия атаковала Тернополь с помощью крылатых ракет утром 19 ноября. Оккупанты попали в многоэтажки в одном из районов города.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "Киев24" сообщил тип вооружения, которым враг атаковал город.

Читайте также:

Игнат прокомментировал массированную атаку РФ

По его словам, ночная массированная атака России была ориентирована преимущественно на запад страны. Россияне применили ракеты Х-101, "Калибр", а также одну баллистическую ракету, запущенную с северного направления.

"На запад был направлен комбинированный удар по применению различных типов средств воздушного нападения. Это были ракеты Х-101, ракеты "Калибр" и одна баллистическая ракета, которая была пущена с северного направления", — сказал представитель ВС ВСУ.

Игнат сообщил, что по предварительным оценкам именно ракета Х-101 попала в многоэтажку в Тернополе, вызвав значительные разрушения. В то же время он отметил, что окончательный вывод можно будет сделать только после официального анализа обломков и обследования места удара.

"Предварительно в Тернополе ракета Х-101 попала. Это не впервые Россия попадает ракетами в жилые дома и густонаселенные города. Даже само применение подобных средств поражения по городам, где сотни людей проживает, это терроризм", — подчеркнул он.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что Россия применила против Украины более 440 БпЛА и более 40 ракет различного типа.

Тем временем в Тернополе продолжается аварийно-спасательная операция. Под завалами многоэтажки могут находиться люди. Уже известно о 19 погибших от удара РФ.

Тернополь обстрелы война в Украине ракетный удар Юрий Игнат
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
