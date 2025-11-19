Обстрел Тернополя 19 ноября — какой ракетой ударила РФ

Удар РФ по Тернополю — Игнат назвал тип вооружения
Российская армия атаковала Тернополь с помощью крылатых ракет утром 19 ноября. Оккупанты попали в многоэтажки в одном из районов города.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии "Киев24" сообщил тип вооружения, которым враг атаковал город.
Игнат прокомментировал массированную атаку РФ
По его словам, ночная массированная атака России была ориентирована преимущественно на запад страны. Россияне применили ракеты Х-101, "Калибр", а также одну баллистическую ракету, запущенную с северного направления.
"На запад был направлен комбинированный удар по применению различных типов средств воздушного нападения. Это были ракеты Х-101, ракеты "Калибр" и одна баллистическая ракета, которая была пущена с северного направления", — сказал представитель ВС ВСУ.
Игнат сообщил, что по предварительным оценкам именно ракета Х-101 попала в многоэтажку в Тернополе, вызвав значительные разрушения. В то же время он отметил, что окончательный вывод можно будет сделать только после официального анализа обломков и обследования места удара.
"Предварительно в Тернополе ракета Х-101 попала. Это не впервые Россия попадает ракетами в жилые дома и густонаселенные города. Даже само применение подобных средств поражения по городам, где сотни людей проживает, это терроризм", — подчеркнул он.
Ранее в Воздушных силах сообщили, что Россия применила против Украины более 440 БпЛА и более 40 ракет различного типа.
Тем временем в Тернополе продолжается аварийно-спасательная операция. Под завалами многоэтажки могут находиться люди. Уже известно о 19 погибших от удара РФ.
