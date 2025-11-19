Видео
Україна
Видео

Массированный удар по Украине — сколько целей сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 10:58
обновлено: 11:28
Атака 19 ноября — сколько ракет и дронов запустила РФ
Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 19 ноября российские террористы нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг применил БпЛА и ракеты воздушного и наземного базирования.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в среду, 19 ноября.

Читайте также:
ПС
Отчет о сбитых ракетах и дронах. Фото: Воздушные силы

Сколько ракет и дронов запустила РФ

"В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 524 средств воздушного нападения — 48 ракет и 476 БпЛА различных типов", — говорится в сообщении.

В частности, РФ запустила:

  • 476 БпЛА;
  • 40 крылатых ракет Х-101;
  • семь крылатых ракет "Калибр";
  • одну баллистическую ракету "Искандер-М".

Основное направление удара — Львовская, Тернопольская и Харьковская области.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 483 воздушные цели:

  • 442 вражеских БпЛА;
  • 34 крылатые ракеты Х-101;
  • семь крылатых ракет "Калибр".

Сейчас зафиксировано попадание семи ракет и 34 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на шести локациях.

Напомним, в Тернополе враг повредил две многоэтажки. Уже известно о 10 погибших и десятках раненых. Кроме того, в воздухе зафиксировано опасное вещество.

Во Львове после атаки также вспыхнул масштабный пожар.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
