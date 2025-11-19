Атака 19 ноября — сколько ракет и дронов запустила РФ

Массированный удар по Украине — сколько целей сбила ПВО
В ночь на 19 ноября российские террористы нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Враг применил БпЛА и ракеты воздушного и наземного базирования.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил в среду, 19 ноября.
Сколько ракет и дронов запустила РФ
"В общем радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 524 средств воздушного нападения — 48 ракет и 476 БпЛА различных типов", — говорится в сообщении.
В частности, РФ запустила:
- 476 БпЛА;
- 40 крылатых ракет Х-101;
- семь крылатых ракет "Калибр";
- одну баллистическую ракету "Искандер-М".
Основное направление удара — Львовская, Тернопольская и Харьковская области.
По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 483 воздушные цели:
- 442 вражеских БпЛА;
- 34 крылатые ракеты Х-101;
- семь крылатых ракет "Калибр".
Сейчас зафиксировано попадание семи ракет и 34 ударных БпЛА на 14 локациях и падение сбитых (обломки) на шести локациях.
Напомним, в Тернополе враг повредил две многоэтажки. Уже известно о 10 погибших и десятках раненых. Кроме того, в воздухе зафиксировано опасное вещество.
Во Львове после атаки также вспыхнул масштабный пожар.
