Обстрел Тернополя 19 ноября — возросло количество погибших и раненых

Разрушенная многоэтажка в Тернополе. Фото: ГСЧС

В Тернополе возросло количество погибших и пострадавших в результате российского обстрела 19 ноября. Оккупанты нанесли удар по жилым многоэтажкам.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

В Тернополе продолжается аварийно-спасательная операция

По состоянию на 10:00 известно о 10 погибших и 37 раненых, среди которых 12 детей. Спасатели непрерывно работают на месте трагедии, проводят эвакуацию жителей из заблокированных квартир и разбирают завалы.

"Направил туда главу ГСЧС Андрея Даника - держу ход ликвидационных работ под постоянным контролем. Докладываю руководству государства, привлекаем авиацию, мобильные центры быстрого реагирования, "Дельту", кинологов, тяжелую инженерную технику. Подтягиваем силы из соседних областей. Работают на местах также психологи", — сообщил Клименко.

В городе развернуты Пункты Несокрушимости, где жители могут получить теплую пищу и необходимую помощь. Мобильные кухни работают непрерывно, обеспечивая пострадавших горячими обедами и напитками.

Полицейские фиксируют каждое доказательство военных преступлений РФ против гражданского населения. На местах поврежденной инфраструктуры установлены палатки, где люди могут подать заявления и получить консультации.

Ранее мэр города Сергей Надал поделился кадрами с места попадания.

Кроме того, жителей предупреждали, что в Тернополе ограничено движение транспорта в отдельных районах и применены очереди аварийного отключения света из-за повреждения энергообъектов.