Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Тернополе возросло количество погибших и пострадавших от атаки

В Тернополе возросло количество погибших и пострадавших от атаки

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 10:18
обновлено: 10:58
Обстрел Тернополя 19 ноября — возросло количество погибших и раненых
Разрушенная многоэтажка в Тернополе. Фото: ГСЧС

В Тернополе возросло количество погибших и пострадавших в результате российского обстрела 19 ноября. Оккупанты нанесли удар по жилым многоэтажкам.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram.

Реклама
Читайте также:

В Тернополе продолжается аварийно-спасательная операция

По состоянию на 10:00 известно о 10 погибших и 37 раненых, среди которых 12 детей. Спасатели непрерывно работают на месте трагедии, проводят эвакуацию жителей из заблокированных квартир и разбирают завалы.

"Направил туда главу ГСЧС Андрея Даника - держу ход ликвидационных работ под постоянным контролем. Докладываю руководству государства, привлекаем авиацию, мобильные центры быстрого реагирования, "Дельту", кинологов, тяжелую инженерную технику. Подтягиваем силы из соседних областей. Работают на местах также психологи", — сообщил Клименко.

В городе развернуты Пункты Несокрушимости, где жители могут получить теплую пищу и необходимую помощь. Мобильные кухни работают непрерывно, обеспечивая пострадавших горячими обедами и напитками.

Полицейские фиксируют каждое доказательство военных преступлений РФ против гражданского населения. На местах поврежденной инфраструктуры установлены палатки, где люди могут подать заявления и получить консультации.

Ранее мэр города Сергей Надал поделился кадрами с места попадания.

Кроме того, жителей предупреждали, что в Тернополе ограничено движение транспорта в отдельных районах и применены очереди аварийного отключения света из-за повреждения энергообъектов.

Тернополь обстрелы война в Украине погибшие пострадавшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации