Обстріл Тернополя 19 листопада — зросла кількість загиблих і поранених

Зруйнована багатоповерхівка у Тернополі. Фото: ДСНС

У Тернополі зросла кількість загиблих та постраждалих внаслідок російського обстрілу 19 листопада. Окупанти завдали удару по житловим багатоповерхівкам.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram.

У Тернополі триває аварійно-рятувальна операція

Станом на 10:00 відомо про 10 загиблих та 37 поранених, серед яких 12 дітей. Рятувальники безперервно працюють на місці трагедії, проводять евакуацію мешканців із заблокованих квартир та розбирають завали.

"Направив туди голову ДСНС Андрія Даника — тримаю хід ліквідаційних робіт під постійним контролем. Доповідаю керівництву держави. Залучаємо авіацію, мобільні центри швидкого реагування, "Дельту", кінологів, важку інженерну техніку. Підтягуємо сили із сусідніх областей. Працюють на місцях також психологи", — повідомив Клименко.

У місті розгорнуто Пункти Незламності, де мешканці можуть отримати теплу їжу та необхідну допомогу. Мобільні кухні працюють безперервно, забезпечуючи постраждалих гарячими обідами та напоями.

Поліцейські фіксують кожен доказ воєнних злочинів РФ проти цивільного населення. На місцях пошкодженої інфраструктури встановлені намети, де люди можуть подати заяви та отримати консультації.

Раніше мер міста Сергій Надал поділився кадрами з місця влучання.

Крім того, мешканців попереджали, що у Тернополі обмежено рух транспорту в окремих районах та застосовані черги аварійного відключення світла через пошкодження енергооб'єктів.