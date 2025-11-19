Атака 19 листопада — скільки ракет та дронів запустила РФ

Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 19 листопада російські терористи завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог застосував БпЛА та ракети повітряного і наземного базування.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил у середу, 19 листопада.

Звіт про збиті ракети та дрони. Фото: Повітряні сили

Скільки ракет та дронів запустила РФ

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 524 засобів повітряного нападу — 48 ракет та 476 БпЛА різних типів", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, РФ запустила:

476 БпЛА;

40 крилатих ракет Х-101;

сім крилатих ракет "Калібр";

одну балістичну ракету "Іскандер-М".

Основний напрямок удару — Львівщина, Тернопільщина та Харківщина.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 483 повітряні цілі:

442 ворожих БпЛА;

34 крилаті ракети Х-101;

сім крилатих ракет "Калібр".

Наразі зафіксовано влучання сімох ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на шістьох локаціях.

Нагадаємо, у Тернополі ворог пошкодив дві багатоповерхівки. Вже відомо про 10 загиблих та десятки поранених. Крім того, у повітрі зафіксовано небезпечну речовину.

У Львові після атаки також спалахнула масштабна пожежа.