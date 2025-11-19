Відео
Головна Армія Масований удар по Україні — скільки цілей збила ППО

Масований удар по Україні — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 10:58
Оновлено: 11:28
Атака 19 листопада — скільки ракет та дронів запустила РФ
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 19 листопада російські терористи завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог застосував БпЛА та ракети повітряного і наземного базування.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил у середу, 19 листопада.

Читайте також:
ПС
Звіт про збиті ракети та дрони. Фото: Повітряні сили

Скільки ракет та дронів запустила РФ 

"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 524 засобів повітряного нападу 48 ракет та 476 БпЛА різних типів", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, РФ запустила:

  • 476 БпЛА;
  • 40 крилатих ракет Х-101;
  • сім крилатих ракет "Калібр";
  • одну балістичну ракету "Іскандер-М".

Основний напрямок удару — Львівщина, Тернопільщина та Харківщина. 

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 483 повітряні цілі:

  • 442 ворожих БпЛА;
  • 34 крилаті ракети Х-101;
  • сім крилатих ракет "Калібр".

Наразі зафіксовано влучання сімох ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на шістьох локаціях.

Нагадаємо, у Тернополі ворог пошкодив дві багатоповерхівки. Вже відомо про 10 загиблих та десятки поранених. Крім того, у повітрі зафіксовано небезпечну речовину.

У Львові після атаки також спалахнула масштабна пожежа.

Львів Тернопіль Харків ракети дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
