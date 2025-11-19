Атака 19 листопада — скільки ракет та дронів запустила РФ

Масований удар по Україні — скільки цілей збила ППО
У ніч проти 19 листопада російські терористи завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Ворог застосував БпЛА та ракети повітряного і наземного базування.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил у середу, 19 листопада.
Скільки ракет та дронів запустила РФ
"Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 524 засобів повітряного нападу — 48 ракет та 476 БпЛА різних типів", — йдеться в повідомленні.
Зокрема, РФ запустила:
- 476 БпЛА;
- 40 крилатих ракет Х-101;
- сім крилатих ракет "Калібр";
- одну балістичну ракету "Іскандер-М".
Основний напрямок удару — Львівщина, Тернопільщина та Харківщина.
За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 483 повітряні цілі:
- 442 ворожих БпЛА;
- 34 крилаті ракети Х-101;
- сім крилатих ракет "Калібр".
Наразі зафіксовано влучання сімох ракет та 34 ударних БпЛА на 14 локаціях та падіння збитих (уламки) на шістьох локаціях.
Нагадаємо, у Тернополі ворог пошкодив дві багатоповерхівки. Вже відомо про 10 загиблих та десятки поранених. Крім того, у повітрі зафіксовано небезпечну речовину.
У Львові після атаки також спалахнула масштабна пожежа.
