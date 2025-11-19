Обстріл Тернополя 19 листопада — якою ракетою вдарила РФ

Наслідки обстрілу Тернополя 19 листопада. Фото: ДСНС

Російська армія атакувала Тернопіль за допомогою крилатих ракет вранці 19 листопада. Окупанти поцілили у багатоповерхівки в одному з районів міста.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі "Київ24" повідомив тип озброєння, яким ворог атакував місто.

Реклама

Читайте також:

Ігнат прокоментував масовану атаку РФ

За його словами, нічна масована атака Росії була орієнтована переважно на захід країни. Росіяни застосували ракети Х-101, "Калібр", а також одну балістичну ракету, запущену з північного напрямку.

"На захід був спрямований комбінований удар із застосування різних типів засобів повітряного нападу. Це були ракети Х-101, ракети "Калібр" та одна балістична ракета, яка була пущена з північного напрямку", — сказав речник ПС ЗСУ.

Ігнат повідомив, що за попередніми оцінками саме ракета Х-101 влучила у багатоповерхівку в Тернополі, спричинивши значні руйнування. Водночас він наголосив, що остаточний висновок можна буде зробити лише після офіційного аналізу уламків і обстеження місця удару.

"Попередньо у Тернополі ракета Х-101 влучила. Це не вперше Росія влучає ракетами у житлові будинки та густонаселені міста. Навіть саме застосування подібних засобів ураження по містах, де сотні людей проживає, це тероризм", — наголосив він.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що Росія застосувала проти України понад 440 БпЛА та більше 40 ракет різного типу.

Тим часом у Тернополі триває аварійно-рятувальна операція. Під завалами багатоповерхівки можуть перебувати люди. Вже відомо про 19 загиблих від удару РФ.