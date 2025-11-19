Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Удар РФ по Тернополю — Ігнат назвав тип озброєння

Удар РФ по Тернополю — Ігнат назвав тип озброєння

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 13:49
Оновлено: 14:14
Обстріл Тернополя 19 листопада — якою ракетою вдарила РФ
Наслідки обстрілу Тернополя 19 листопада. Фото: ДСНС

Російська армія атакувала Тернопіль за допомогою крилатих ракет вранці 19 листопада. Окупанти поцілили у багатоповерхівки в одному з районів міста.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі "Київ24" повідомив тип озброєння, яким ворог атакував місто.

Реклама
Читайте також:

Ігнат прокоментував масовану атаку РФ

За його словами, нічна масована атака Росії була орієнтована переважно на захід країни. Росіяни застосували ракети Х-101, "Калібр", а також одну балістичну ракету, запущену з північного напрямку.

"На захід був спрямований комбінований удар із застосування різних типів засобів повітряного нападу. Це були ракети Х-101, ракети "Калібр" та одна балістична ракета, яка була пущена з північного напрямку", — сказав речник ПС ЗСУ.

Ігнат повідомив, що за попередніми оцінками саме ракета Х-101 влучила у багатоповерхівку в Тернополі, спричинивши значні руйнування. Водночас він наголосив, що остаточний висновок можна буде зробити лише після офіційного аналізу уламків і обстеження місця удару.

"Попередньо у Тернополі ракета Х-101 влучила. Це не вперше Росія влучає ракетами у житлові будинки та густонаселені міста. Навіть саме застосування подібних засобів ураження по містах, де сотні людей проживає, це тероризм", — наголосив він.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що Росія застосувала проти України понад 440 БпЛА та більше 40 ракет різного типу.

Тим часом у Тернополі триває аварійно-рятувальна операція. Під завалами багатоповерхівки можуть перебувати люди. Вже відомо про 19 загиблих від удару РФ.

Тернопіль обстріли війна в Україні ракетний удар Юрій Ігнат
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації