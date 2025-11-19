Тернопіль атакували 19 листопада — кількість постраждалих перевищила 100

Атака на Тернопіль — кількість постраждалих перевищила 100 осіб
Кількість постраждалих внаслідок удару по Тернополю 19 листопада перевищила 100 людей. В місті досі тривають аварійно-рятувальні роботи.
Про це повідомили в Тернопільській ОВА та в ДСНС.
Обстріл Тернополя 19 листопада
Очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода розповів, що станом на зараз відомо про 25 загиблих і понад 100 постраждалих внаслідок російської атаки. Однак дані ще уточнюються. За його словами, оперативні служби продовжують працювати на місці.
Негода додав, що мав розмову з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, віцепрем'єр-міністром Олексієм Кулебою та заступником керівника Офісу Президента Віктором Микитою. Він підкреслив, що перебуває на зв'язку з керівництвом країни.
Водночас у ДСНС повідомили, що серед загиблих є троє дітей, а ще 18 дітей отримали поранення. Надзвичайники врятували 46 людей, з них семеро дітей.
Зазначається, що на місцях подій працюють 13 психологів ДСНС, які надали допомогу 145 людям. Також до ліквідації наслідків ударів залучені майже 200 рятувальників з різних регіонів України та понад 50 одиниць техніки.
"Розгорнуті Пункти незламності, до яких уже звернулися 12 людей, дві сім’ї з яких потребують забезпечення житлом. Волонтери підвезли продукти харчування та предмети першої потреби. Розгорнуто польову кухню", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зранку 19 листопада окупанти вдарили по багатоповерхівці у Тернополі. Ворог атакував місто різним типом озброєння.
Юрій Ігнат розповів, що армія РФ атакувала Тернопіль крилатими ракетами. Саме ракета Х-101 влучила у житловий будинок.
Також ми писали, що рятувальники дістали хлопця з-під завалів у Тернополі. Він дивом вижив.
