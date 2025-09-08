ЗСУ звільнили Зарічне на Донеччині — відео

Боєць ЗСУ. Фото: Генштаб

Збройним силам України вдалося відновити контроль над ще одним населеним пунктом на Донеччині. Український прапор знову підняли у селі Зарічне Краматорського району.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у понеділок, 8 вересня.

ЗСУ звільнили Зарічне

Підрозділи 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю встановили контроль над селом Зарічне в Донецькій області.

Завдяки злагодженим діям українських воїнів населений пункт перейшов під контроль Сил оборони.

Крім того, ми писали, що Силам оборони вдалося "вибити" ворога з Новоекономічного у Покровському районі.

Нагадаємо, як стало відомо, Росія активно стягує сили поблизу Покровська на Донеччині. Країна-агресорка перекинула на цей напрямок досвідчені підрозділи морської піхоти.