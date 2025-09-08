ЗСУ звільнили Зарічне на Донеччині — відео

ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донеччині
Збройним силам України вдалося відновити контроль над ще одним населеним пунктом на Донеччині. Український прапор знову підняли у селі Зарічне Краматорського району.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у понеділок, 8 вересня.
ЗСУ звільнили Зарічне
Підрозділи 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю встановили контроль над селом Зарічне в Донецькій області.
Завдяки злагодженим діям українських воїнів населений пункт перейшов під контроль Сил оборони.
Крім того, ми писали, що Силам оборони вдалося "вибити" ворога з Новоекономічного у Покровському районі.
Нагадаємо, як стало відомо, Росія активно стягує сили поблизу Покровська на Донеччині. Країна-агресорка перекинула на цей напрямок досвідчені підрозділи морської піхоти.
