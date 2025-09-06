РФ перекинула в район Покровська морську піхоту

Українські військові на полі бою. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Українські військові розповіли про ситуацію на Покровському напрямку. Відтак, нещодавно РФ перекинула у район Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти.

Про це йдеться у заяві 7-го корпусу Десантно-штурмових військ у суботу, 6 вересня, у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Ситуація на Покровському напрямку — що відомо

Українські військові повідомляють, що нещодавно російське командування перекинуло у район Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти.

Зазначається, що протягом останніх тижнів ворог скоригував тактику дій, намагаючись просочитися якомога глибше у місто одиничними чи невеликими групами, не вступаючи у бойовий контакт з передовими позиціями українських захисників.

Як зазначають воїни 7-го корпусу ДШВ, головна мета ворога у Покровську — максимально наблизитись до позицій операторів дронів чи мінометників. А також спробувати розпорошити сили оборони українських військових, закріпитися на нових позиціях, та розширити межі "сірої зони".

Одночасно на флангах ворог посилив штурмові дії з використанням броньованої та мототехніки, намагаючись відрізати логістичні шляхи 7 корпусу й оточити Покровську агломерацію.

При цьому, ворог зменшив кількість авіаударів по "нульових" позиціях та одночасно збільшив їх по цивільних тилових цілях. Свідчення цьому — станом на серпень у Покровську майже на 100% пошкоджений житловий фонд.

За наявною інформацією, Росія планує використати у Донецькій області своє угруповання для так званого "вирішального прориву" із застосуванням великої кількості особового складу та техніки. Ключова мета противника незмінна — захоплення агломерації Покровськ-Краматорськ-Слов’янськ.

"Розуміючи плани противника, 7 корпус адаптує тактику захисних дій, логістику та вживає заходів з блокування ворожих сил у визначеному районі. Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ДШВ застосовують усі наявні сили та засоби для знищення техніки противника", — підсумували захисники.

Скриншот повідомлення 7-го корпусу ДШВ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Силам оборони України вдалося звільнити ще один населений пункт у Донецькій області.

А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав втрати російських окупантів за серпень 2025 року.