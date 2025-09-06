Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ стягує до Покровська підрозділи морської піхоти — що відомо

РФ стягує до Покровська підрозділи морської піхоти — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 22:18
РФ перекинула в район Покровська морську піхоту
Українські військові на полі бою. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Українські військові розповіли про ситуацію на Покровському напрямку. Відтак, нещодавно РФ перекинула у район Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти.

Про це йдеться у заяві 7-го корпусу Десантно-штурмових військ у суботу, 6 вересня, у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Ситуація на Покровському напрямку — що відомо

Українські військові повідомляють, що нещодавно російське командування перекинуло у район Покровська досвідчені підрозділи морської піхоти.

Зазначається, що протягом останніх тижнів ворог скоригував тактику дій, намагаючись просочитися якомога глибше у місто одиничними чи невеликими групами, не вступаючи у бойовий контакт з передовими позиціями українських захисників.

Як зазначають воїни 7-го корпусу ДШВ, головна мета ворога у Покровську — максимально наблизитись до позицій операторів дронів чи мінометників. А також спробувати розпорошити сили оборони українських військових, закріпитися на нових позиціях, та розширити межі "сірої зони".

Одночасно на флангах ворог посилив штурмові дії з використанням броньованої та мототехніки, намагаючись відрізати логістичні шляхи 7 корпусу й оточити Покровську агломерацію. 

При цьому, ворог зменшив кількість авіаударів по "нульових" позиціях та одночасно збільшив їх по цивільних тилових цілях. Свідчення цьому — станом на серпень у Покровську майже на 100% пошкоджений житловий фонд.

За наявною інформацією, Росія планує використати у Донецькій області своє угруповання для так званого "вирішального прориву" із застосуванням великої кількості особового складу та техніки. Ключова мета противника незмінна — захоплення агломерації Покровськ-Краматорськ-Слов’янськ.

"Розуміючи плани противника, 7 корпус адаптує тактику захисних дій, логістику та вживає заходів з блокування ворожих сил у визначеному районі. Підрозділи у смузі оборони 7 корпусу ДШВ застосовують усі наявні сили та засоби для знищення техніки противника", — підсумували захисники.

Покровський напрямок
Скриншот повідомлення 7-го корпусу ДШВ/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Силам оборони України вдалося звільнити ще один населений пункт у Донецькій області.

А Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав втрати російських окупантів за серпень 2025 року.

ЗСУ Донецька область війна в Україні ситуація на фронті Покровськ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації