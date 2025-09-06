РФ перебросила в район Покровска морскую пехоту

Украинские военные на поле боя. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Украинские военные рассказали о ситуации на Покровском направлении. Следовательно, недавно РФ перебросила в район Покровска опытные подразделения морской пехоты.

Об этом говорится в заявлении 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск в субботу, 6 сентября, в Facebook.

Ситуация на Покровском направлении — что известно

Украинские военные сообщают, что недавно российское командование перебросило в район Покровска опытные подразделения морской пехоты.

Отмечается, что в течение последних недель враг скорректировал тактику действий, пытаясь просочиться как можно глубже в город единичными или небольшими группами, не вступая в боевой контакт с передовыми позициями украинских защитников.

Как отмечают воины 7-го корпуса ДШВ, главная цель врага в Покровске — максимально приблизиться к позициям операторов дронов или минометчиков. А также попытаться распылить силы обороны украинских военных, закрепиться на новых позициях, и расширить границы "серой зоны".

Одновременно на флангах враг усилил штурмовые действия с использованием бронированной и мототехники, пытаясь отрезать логистические пути 7 корпуса и окружить Покровскую агломерацию.

При этом, враг уменьшил количество авиаударов по "нулевым" позициям и одновременно увеличил их по гражданским тыловым целям. Свидетельство этому — по состоянию на август в Покровске почти на 100% поврежден жилой фонд.

По имеющейся информации, Россия планирует использовать в Донецкой области свою группировку для так называемого "решающего прорыва" с применением большого количества личного состава и техники. Ключевая цель противника неизменна — захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск.

"Понимая планы противника, 7 корпус адаптирует тактику защитных действий, логистику и принимает меры по блокированию вражеских сил в определенном районе. Подразделения в полосе обороны 7 корпуса ДШВ применяют все имеющиеся силы и средства для уничтожения техники противника", — подытожили защитники.

Напомним, что недавно Силам обороны Украины удалось освободить еще один населенный пункт в Донецкой области.

А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери российских оккупантов за август 2025 года.