Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия РФ стягивает в Покровск подразделения морской пехоты — детали

РФ стягивает в Покровск подразделения морской пехоты — детали

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 22:18
РФ перебросила в район Покровска морскую пехоту
Украинские военные на поле боя. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Украинские военные рассказали о ситуации на Покровском направлении. Следовательно, недавно РФ перебросила в район Покровска опытные подразделения морской пехоты.

Об этом говорится в заявлении 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск в субботу, 6 сентября, в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на Покровском направлении — что известно

Украинские военные сообщают, что недавно российское командование перебросило в район Покровска опытные подразделения морской пехоты.

Отмечается, что в течение последних недель враг скорректировал тактику действий, пытаясь просочиться как можно глубже в город единичными или небольшими группами, не вступая в боевой контакт с передовыми позициями украинских защитников.

Как отмечают воины 7-го корпуса ДШВ, главная цель врага в Покровске — максимально приблизиться к позициям операторов дронов или минометчиков. А также попытаться распылить силы обороны украинских военных, закрепиться на новых позициях, и расширить границы "серой зоны".

Одновременно на флангах враг усилил штурмовые действия с использованием бронированной и мототехники, пытаясь отрезать логистические пути 7 корпуса и окружить Покровскую агломерацию.

При этом, враг уменьшил количество авиаударов по "нулевым" позициям и одновременно увеличил их по гражданским тыловым целям. Свидетельство этому — по состоянию на август в Покровске почти на 100% поврежден жилой фонд.

По имеющейся информации, Россия планирует использовать в Донецкой области свою группировку для так называемого "решающего прорыва" с применением большого количества личного состава и техники. Ключевая цель противника неизменна — захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск.

"Понимая планы противника, 7 корпус адаптирует тактику защитных действий, логистику и принимает меры по блокированию вражеских сил в определенном районе. Подразделения в полосе обороны 7 корпуса ДШВ применяют все имеющиеся силы и средства для уничтожения техники противника", — подытожили защитники.

Покровський напрямок
Скриншот сообщения 7-го корпуса ДШВ/Facebook

Напомним, что недавно Силам обороны Украины удалось освободить еще один населенный пункт в Донецкой области.

А Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери российских оккупантов за август 2025 года.

ВСУ Донецкая область война в Украине ситуация на фронте Покровск
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации