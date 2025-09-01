ВСУ освободили Новоэкономическое в Донецкой области — видео

Боец ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Силам обороны удалось освободить еще один населенный пункт в Донецкой области. Бойцы ВСУ "выбили" врага из поселка Новоэкномическое неподалеку Покровска.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины в понедельник, 1 сентября.

Реклама

Читайте также:

ВСУ освободили Новоэкономическое

Как сообщили в Генштабе, Силам обороны понадобилось две недели для того, чтобы "очистить" населенный пункт от российских оккупантов. Украинские бойцы действовали постепенно и слаженно, чтобы ликвидировать противника и освободить поселок.

Уже в субботу, 30 августа, бойцы отдельного штурмового полка "Скала" установили украинский флаг в центре Новоэкономического.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил потери армии РФ в августе.

А также стало известно, что бойцы ГУР поразили два самолета и судно россиян во временно оккупированном Крыму.