Потери оккупантов за август - Сырский назвал количество

В августе 2025 года Вооруженные силы России понесли потери в живой силе на уровне 28 790 человек в войне против Украины. ВСУ приближают победу Украины.

Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский в Facebook.

Потери оккупантов за август

"Силы обороны Украины продолжают уничтожать российского врага, приближая справедливый мир для нашей страны", — отметил Сырский.

По его словам, только за август потери российских захватчиков в живой силе составили 28 790 человек.

Сырский поблагодарил украинских воинов за профессионализм.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что сейчас на Покровском направлении фронта находится около 100 000 оккупантов.

А недавно украинские защитники освободили Новомихайловку в Донецкой области. Село находится под полным контролем.