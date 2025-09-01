Потери оккупантов за август - Сырский назвал количество

Сырский назвал потери оккупантов за август
В августе 2025 года Вооруженные силы России понесли потери в живой силе на уровне 28 790 человек в войне против Украины. ВСУ приближают победу Украины.
Об этом сообщил главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский в Facebook.
Потери оккупантов за август
"Силы обороны Украины продолжают уничтожать российского врага, приближая справедливый мир для нашей страны", — отметил Сырский.
По его словам, только за август потери российских захватчиков в живой силе составили 28 790 человек.
Сырский поблагодарил украинских воинов за профессионализм.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что сейчас на Покровском направлении фронта находится около 100 000 оккупантов.
А недавно украинские защитники освободили Новомихайловку в Донецкой области. Село находится под полным контролем.
Читайте Новини.LIVE!