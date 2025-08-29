Покровський напрямок — скільки росіян накопичилось біля міста

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alexander Drago

Покровський напрямок залишається одним із найважчих на фронті. Зараз ворог зосередив там близько 100 тисяч людей.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 29 серпня.

Яка ситуація на Покровському напрямку зараз

Зеленський розповів, що зараз на Покровському напрямку зосереджено 100 тисяч росіян. Вони готують наступи і штурми.

"Ми це знаємо, що росіяни готують наступи і контролюємо. У Харківській та Донецькій областях проводимо активні дії. І там ворогу сьогодні непросто. Що стосується Куп'янська — достатньо успішні пошукові дії відбуваються", — зазначив президент.

За його словами, на Сумському напрямку наші воїни витісняють ворога. На Запоріжжі ворог накопичує десантні сили і це угруповання у них достатньо велике.

Нагадаємо, раніше військовий експерт заявив, що ЗСУ зірвали літній наступ Росії. Мета створити 600 км буферну зону, яку ставив Путін, не була виконана.

Крім того, військові показали, як "зачистили" Покровськ від російських ДРГ. Крім того, у місті зараз працюють українські військові, а також пересуваються місцеві мешканці.