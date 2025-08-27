Відео
Головна Армія ЗСУ зірвали літній наступ РФ — скільки землі окупував ворог

ЗСУ зірвали літній наступ РФ — скільки землі окупував ворог

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 00:26
За літо окупанти РФ змогли окупувати лише 0,3% території України
Боєць ЗСУ на фронті. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Літній наступ російських окупантів повністю зірваний силами та героїзмом ЗСУ. Мета створити 600 км буферну зону, яку ставив диктатор Путін перед своєю армією літом, не була виконана. Крім того, РФ не може захистити власний повітряний простір.

Про це в аналітичному матеріалі для Bild зазначає військовий експерт Джуліан Рьопке.

Читайте також:

"Фортеця" Покровськ тримається

Російські війська розмістилися ще у січні біля воріт колишнього міста, яке колись було домом для з 65 000 мешканців. Але всі спроби штурмувати його або перекрити постачання зазнали невдачі.

На початку серпня російські генерали ввели в місто кілька сотень військових, тимчасово діставшись центру. Але через три тижні всі росіяни в Покровську були мертві або військовополонені, пише Рьопке.

"Ми утримуємо місто і підготували кілька сюрпризів для росіян. Військова ситуація краща, ніж здається на картах", — заявив виданню український офіцер.

Провал РФ на Півдні

ЗСУ зірвали літній наступ РФ — скільки землі окупував ворог - фото 1
Білі ділянки: план окупації РФ на літо. Темно-рожеві: скільки захопила армія РФ. Фото: Bild

Літній наступ Росії у південноукраїнських областях Херсонській та Запорізькій був ще більш невдалим. Помітних просувань попросту не було. В цілому, за літо окупантам РФ вдалось по всій довжині фронту захопити тільки 0,3% України. 

А ще, зазначає Рьопке, літо показало, що російська система ППО доживає останніх років, тоді як Україна — попри тисячі російських авіаударів по її збройовій промисловості — виробляє дедалі більше смертоносних далекобійних безпілотників.

Майже щоденні успішні атаки України на російські нафтопереробні заводи, що розташовані на глибині до 1200 кілометрів усередині Росії, зазнають успішних атак ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що військове керівництво ЗСУ зосереджує зусилля на підсиленні найскладніших напрямків фронту. Головнокомандувач ЗСУ Сирський прокоментував результати наради з президентом і Генштабом.

Нагадаємо, що, за словами Сирського, українським воїнам вдалося звільнити три населені пункти на Донеччині, зміцнивши позиції оборони.

ЗСУ війна в Україні ситуація на фронті втрати окупантів Покровськ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
