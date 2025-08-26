Відео
Головна Армія Сирський і Паліса окреслили план дій на фронті — які пріоритети

Сирський і Паліса окреслили план дій на фронті — які пріоритети

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 17:03
Паліса і Сирський розповіли про підсилення фронту та успіхи на прикордонні
Нарада з президентом і Генштабом. Фото: Павло Паліса

Військове керівництво України зосереджує зусилля на підсиленні найскладніших напрямків фронту. Про це заявили заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи результати наради з президентом і Генштабом.

Про це повідомляють Павло Паліса та Олександр Сирський.

Читайте також:

Ситуація на фронті та пріоритети оборони

За словами Паліси, під час наради з президентом та керівництвом Генштабу детально розглянули ситуацію на всіх напрямках. Окрема увага приділялася Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському та Запорізькому напрямкам, де спостерігається найвищий тиск з боку ворога. Він підкреслив, що ухвалюються рішення для оперативного підсилення оборони.

Сирський і Паліса окреслили план дій на фронті — які пріоритети - фото 1
Допис Паліси у Telegram. Фото: скриншот

Павло Паліса написав у Telegram:
"Сьогодні брав участь у нараді з Президентом, Головнокомандувачем ЗСУ та з Начальником Генерального Штабу ЗСУ. Пройшлися детально по ситуації на всіх ділянках фронту і по тих термінових викликах, які є на даний час. Ситуація непроста, але приймаються рішення для підсилення важких ділянок фронту".

Він також наголосив, що гарантії безпеки повинні бути реальними, а українська армія має отримати зміцнення на землі, в повітрі та на морі. На думку Паліси, лише так можна не просто вистояти, а й перемогти.

Резерви та ситуація на прикордонні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський поінформував президента про виконання рішень Ставки щодо створення боєздатних резервів. Він окремо відзначив позитивні зміни у прикордонних районах Сумщини та Харківщини. Також йшлося про додаткове забезпечення підрозділів, що працюють на найгарячіших ділянках фронту.

Сирський і Паліса окреслили план дій на фронті — які пріоритети - фото 2
Допис Сирського у Telegram. Фото: скриншот

Олександр Сирський у Telegram написав:
"Посилення стійкості оборони — наш спільний першочерговий пріоритет. Доповів Верховному Головнокомандувачу про виконання рішень Ставки щодо створення боєздатних резервів для Сил оборони. Російський агресор не відмовляється від своїх загарбницьких планів".

Сирський наголосив, що вирішальними на Харківщині та Сумщині стали дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади та підрозділів Сил спеціальних операцій. Їхня робота, за його словами, є прикладом мужності та професіоналізму.

Головні виклики та завдання

Обидва представники військового керівництва підкреслили, що час є ключовим фактором, а забезпечення військ ресурсами має бути пріоритетом. Зокрема, Паліса зауважив, що українські воїни щодня тримають оборону і влада має зробити все, щоб надати їм максимум сил та можливостей.

Олександр Сирський підсумував:
"Основна наша увага зараз зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському, а також на Запорізькому напрямках. Працюємо далі пліч-о-пліч, щоб забезпечити військо всім необхідним для відстоювання незалежності України".

Таким чином, українське командування окреслило стратегічні напрями та пріоритети, водночас акцентувавши на важливості резервів і підтримці військ у найскладніших умовах.

Нагадаємо, що, за словами Сирського, українським воїнам вдалося звільнити три населені пункти на Донеччині, зміцнивши позиції оборони.

Раніше ми також інформували, що Сирський звернувся до громадян із привітанням з нагоди Дня Незалежності України. Він підкреслив, що український народ зустрічає це свято у запеклій боротьбі за свободу та майбутнє держави.

ЗСУ Генштаб ЗСУ Олександр Сирський Сирський ситуація на фронті
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
