Сирський повідомив про звільнення трьох сіл в Донецькій області

Олександр Сирський разом з українськими військовими. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський працює в районах бойових дій, а саме не Покровському напрямку. Він розповів, що захисникам вдалося зачистити три села в Донецькій області.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook у неділю, 24 серпня.

Ситуація в Донецькій області

Сирський поспілкувався з військовими, які тривалий час тримають оборону Покровська. Йдеться про 25-ту повітряно-десантну, 68-му єгерську, 32-гу і 155-ту механізовані бригади.

Олександр Сирський на Покровському напрямку. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач нагородив найкращих бійців.

"Відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку. Вислухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки. Ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але маємо тримати лінію", — наголосив Сирський.

Нагородження військового. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

За його словами, допомога в організації буде надана, а питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ — вирішені.

Сирський нагороджує захисника. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Сирський розповів, що українські воїни контратакували та зачистили від російських окупантів три села в Донецькій області:

Михайлівку;

Зелений Гай;

Володимирівку.

Головнокомандувач висловив глибоку вдячність захисникам.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували російський пункт управління безпілотниками на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Раніше стало відомо, що захисники повернули більшу частину населеного пункту Товсте на Донеччині та підняли прапор України.