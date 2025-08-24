Видео
Главная Армия ВСУ зачистили три села в Донецкой области — детали от Сырского

ВСУ зачистили три села в Донецкой области — детали от Сырского

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 18:13
Сырский сообщил об освобождении трех сел в Донецкой области
Александр Сырский вместе с украинскими военными. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский работает в районах боевых действий, а именно не Покровском направлении. Он рассказал, что защитникам удалось зачистить три села в Донецкой области.

Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook в воскресенье, 24 августа.

Читайте также:

Ситуация в Донецкой области

Сырский пообщался с военными, которые длительное время держат оборону Покровска. Речь идет о 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, 32-й и 155-й механизированных бригадах.

Сирський на Покровському напрямку
Александр Сырский на Покровском направлении. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий наградил лучших бойцов.

"Отработал на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении. Выслушал доклады командиров корпусов и бригад по оперативной обстановке. Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но должны держать линию", — подчеркнул Сырский.

Олександр Сирський
Награждение военного. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

По его словам, помощь в организации будет оказана, а вопрос о дополнительных боеприпасах, дронов и средств РЭБ — решены.

Військовий та Олександр Сирський
Сырский награждает защитника. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Сырский рассказал, что украинские воины контратаковали и зачистили от российских оккупантов три села в Донецкой области:

  • Михайловку;
  • Зеленый Гай;
  • Владимировку.

Главнокомандующий выразил глубокую благодарность защитникам.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, ВСУ ликвидировали российский пункт управления беспилотниками на временно оккупированной части Донецкой области.

Ранее стало известно, что защитники вернули большую часть населенного пункта Толстое в Донецкой области и подняли флаг Украины.

война ВСУ Донецкая область деоккупация Украины Александр Сырский
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
