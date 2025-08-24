Сырский сообщил об освобождении трех сел в Донецкой области

ВСУ зачистили три села в Донецкой области — детали от Сырского
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский работает в районах боевых действий, а именно не Покровском направлении. Он рассказал, что защитникам удалось зачистить три села в Донецкой области.
Об этом Александр Сырский сообщил в Facebook в воскресенье, 24 августа.
Ситуация в Донецкой области
Сырский пообщался с военными, которые длительное время держат оборону Покровска. Речь идет о 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, 32-й и 155-й механизированных бригадах.
Главнокомандующий наградил лучших бойцов.
"Отработал на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении. Выслушал доклады командиров корпусов и бригад по оперативной обстановке. Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но должны держать линию", — подчеркнул Сырский.
По его словам, помощь в организации будет оказана, а вопрос о дополнительных боеприпасах, дронов и средств РЭБ — решены.
Сырский рассказал, что украинские воины контратаковали и зачистили от российских оккупантов три села в Донецкой области:
- Михайловку;
- Зеленый Гай;
- Владимировку.
Главнокомандующий выразил глубокую благодарность защитникам.
Напомним, ВСУ ликвидировали российский пункт управления беспилотниками на временно оккупированной части Донецкой области.
Ранее стало известно, что защитники вернули большую часть населенного пункта Толстое в Донецкой области и подняли флаг Украины.
Читайте Новини.LIVE!