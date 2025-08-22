Відео
ЗСУ знищили пункт управління та великий склад БК росіян — відео

ЗСУ знищили пункт управління та великий склад БК росіян — відео

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 20:30
Втрати окупантів - ЗСУ знищили пункт управління та великий склад БК росіян
Полювання на окупантів. Фото: кадр з відео

На тимчасово окупованій території Донецької області військові ракетних військ та артилерії у координації з іншими підрозділами Сил оборони України ліквідували ворожий пункт управління дронами. Також українські бійці знищили склад боєприпасів російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.

Читайте також:

Що відомо про втрати окупантів

Українські ракетні війська та артилерія продовжують активно завдавати ударів по позиціях противника.

Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, підрозділи РВіА у тісній взаємодії з іншими силами оборони нещодавно знищили низку стратегічно важливих об’єктів російських військ.

Зокрема, на тимчасово окупованій території Донецької області було ліквідовано пункт управління безпілотниками російського підрозділу "Рубікон", а також великий склад із боєприпасами. У Генштабі наголошують, що бойова робота триває постійно, а артилерійські та ракетні підрозділи продовжують завдавати ворогу відчутних втрат.

Нагадаємо, ⁩нещодавно екіпаж українського танка здійснив влучний та "ювелірний" постріл, яким ліквідував одразу трьох російських штурмовиків на мотоциклах. 

Крім того, "Азов" підрахував кількість знищених окупантів за два дні 13-14 серпня. Наші бійці успішно ліквідували піхоту агресора і брали росіян у полон.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
