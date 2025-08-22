Втрати окупантів - ЗСУ знищили пункт управління та великий склад БК росіян

ЗСУ знищили пункт управління та великий склад БК росіян — відео
На тимчасово окупованій території Донецької області військові ракетних військ та артилерії у координації з іншими підрозділами Сил оборони України ліквідували ворожий пункт управління дронами. Також українські бійці знищили склад боєприпасів російських окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram.
Що відомо про втрати окупантів
Українські ракетні війська та артилерія продовжують активно завдавати ударів по позиціях противника.
Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, підрозділи РВіА у тісній взаємодії з іншими силами оборони нещодавно знищили низку стратегічно важливих об’єктів російських військ.
Зокрема, на тимчасово окупованій території Донецької області було ліквідовано пункт управління безпілотниками російського підрозділу "Рубікон", а також великий склад із боєприпасами. У Генштабі наголошують, що бойова робота триває постійно, а артилерійські та ракетні підрозділи продовжують завдавати ворогу відчутних втрат.
Нагадаємо, нещодавно екіпаж українського танка здійснив влучний та "ювелірний" постріл, яким ліквідував одразу трьох російських штурмовиків на мотоциклах.
Крім того, "Азов" підрахував кількість знищених окупантів за два дні 13-14 серпня. Наші бійці успішно ліквідували піхоту агресора і брали росіян у полон.
Читайте Новини.LIVE!