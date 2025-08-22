Видео
Главная Армия ВСУ уничтожили пункт управления и склад БК россиян — видео

ВСУ уничтожили пункт управления и склад БК россиян — видео

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 20:30
Потери оккупантов - ВСУ уничтожили пункт управления и большой склад БК россиян
Охота на оккупантов. Фото: кадр из видео

На временно оккупированной территории Донецкой области военные ракетных войск и артиллерии в координации с другими подразделениями Сил обороны Украины ликвидировали вражеский пункт управления дронами. Также украинские бойцы уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Что известно о потерях оккупантов

Украинские ракетные войска и артиллерия продолжают активно наносить удары по позициям противника.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, подразделения РВиА в тесном взаимодействии с другими силами обороны недавно уничтожили ряд стратегически важных объектов российских войск.

В частности, на временно оккупированной территории Донецкой области был ликвидирован пункт управления беспилотниками российского подразделения "Рубикон", а также большой склад с боеприпасами. В Генштабе отмечают, что боевая работа продолжается постоянно, а артиллерийские и ракетные подразделения продолжают наносить врагу ощутимые потери.

Напомним, недавно экипаж украинского танка совершил точный и "ювелирный" выстрел, которым ликвидировал сразу трех российских штурмовиков на мотоциклах.

Кроме того, "Азов" подсчитал количество уничтоженных оккупантов за два дня 13-14 августа. Наши бойцы успешно ликвидировали пехоту агрессора и брали россиян в плен.

Донецкая область Генштаб ВСУ война в Украине війна потери оккупантов
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
