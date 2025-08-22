Потери оккупантов - ВСУ уничтожили пункт управления и большой склад БК россиян

Охота на оккупантов. Фото: кадр из видео

На временно оккупированной территории Донецкой области военные ракетных войск и артиллерии в координации с другими подразделениями Сил обороны Украины ликвидировали вражеский пункт управления дронами. Также украинские бойцы уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

Украинские ракетные войска и артиллерия продолжают активно наносить удары по позициям противника.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, подразделения РВиА в тесном взаимодействии с другими силами обороны недавно уничтожили ряд стратегически важных объектов российских войск.

В частности, на временно оккупированной территории Донецкой области был ликвидирован пункт управления беспилотниками российского подразделения "Рубикон", а также большой склад с боеприпасами. В Генштабе отмечают, что боевая работа продолжается постоянно, а артиллерийские и ракетные подразделения продолжают наносить врагу ощутимые потери.

