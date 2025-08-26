Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський провів нараду з військовими — про що говорили

Зеленський провів нараду з військовими — про що говорили

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 14:40
Зеленський провів нараду з військовими — про що говорили
Володимир Зеленський на зустрічі із військовими. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом. Під час неї розглянули ситуацію на фронті та в прикордонних регіонах, а також питання формування резервів і взаємодії з міжнародними партнерами щодо безпекових гарантій.

Про це український лідер написав у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Зеленський провів нараду з військовими — про що говорили - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Президент обговорив із військовими потреби підрозділів

Окрема увага була приділена Сумській та Харківській областям. Як наголосив президент, саме українські підрозділи визначають характер ситуації в цих прикордонних районах. Серед військових, які проявили себе на цьому напрямку, відзначені 225-й штурмовий полк, 71-ша окрема єгерська бригада та сили спеціальних операцій.

Не залишилися поза увагою й інші ключові напрями — Донеччина та Запоріжжя. За словами Зеленського, там існує потреба у додатковому постачанні, що стало предметом детального обговорення. Головнокомандувач ЗСУ доповів про виконання рішень Ставки щодо посилення резервів для оборонних сил.

На нараді також прозвітували про співпрацю з міжнародними партнерами в межах так званої "коаліції охочих", до якої входять країни Європи, Сполучені Штати та інші союзники. Протягом тижня заплановані нові зустрічі та робочі контакти для прискорення домовленостей.

Зеленський наголосив, що оборонна складова безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом, а робота з партнерами потребує ще більшої динаміки.

Зеленський провів нараду з військовими — про що говорили - фото 2
Зеленський та Сирський. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Зеленський провів нараду з військовими — про що говорили - фото 3
Володимир Зеленський на зустрічі із військовими. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Зеленський провів нараду з військовими — про що говорили - фото 4
Володимир Зеленський на зустрічі із військовими. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що Зеленський прокоментував підготовку можливих переговорів із російською стороною за посередництва США, підкресливши, що робота в цьому напрямку триває. 

Раніше ми також інформували, що Зеленський повідомив про перший візит до Києва віцеканцлера та міністра фінансів Німеччини Ларса Клінгбайля

Володимир Зеленський військові війна в Україні Олександр Сирський фронт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації