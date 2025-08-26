Зеленський провів нараду з військовими — про що говорили

Володимир Зеленський на зустрічі із військовими. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом. Під час неї розглянули ситуацію на фронті та в прикордонних регіонах, а також питання формування резервів і взаємодії з міжнародними партнерами щодо безпекових гарантій.

Про це український лідер написав у Telegram.

Президент обговорив із військовими потреби підрозділів

Окрема увага була приділена Сумській та Харківській областям. Як наголосив президент, саме українські підрозділи визначають характер ситуації в цих прикордонних районах. Серед військових, які проявили себе на цьому напрямку, відзначені 225-й штурмовий полк, 71-ша окрема єгерська бригада та сили спеціальних операцій.

Не залишилися поза увагою й інші ключові напрями — Донеччина та Запоріжжя. За словами Зеленського, там існує потреба у додатковому постачанні, що стало предметом детального обговорення. Головнокомандувач ЗСУ доповів про виконання рішень Ставки щодо посилення резервів для оборонних сил.

На нараді також прозвітували про співпрацю з міжнародними партнерами в межах так званої "коаліції охочих", до якої входять країни Європи, Сполучені Штати та інші союзники. Протягом тижня заплановані нові зустрічі та робочі контакти для прискорення домовленостей.

Зеленський наголосив, що оборонна складова безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом, а робота з партнерами потребує ще більшої динаміки.

Нагадаємо, що Зеленський прокоментував підготовку можливих переговорів із російською стороною за посередництва США, підкресливши, що робота в цьому напрямку триває.

Раніше ми також інформували, що Зеленський повідомив про перший візит до Києва віцеканцлера та міністра фінансів Німеччини Ларса Клінгбайля.