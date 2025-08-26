Видео
Зеленский провел совещание с военными — о чем говорили

Зеленский провел совещание с военными — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 14:40
Зеленский провел совещание с военными - о чем говорили
Владимир Зеленский на встрече с военными. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным руководством. Во время него рассмотрели ситуацию на фронте и в приграничных регионах, а также вопросы формирования резервов и взаимодействия с международными партнерами по гарантиям безопасности.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Президент обсудил с военными потребности подразделений

Отдельное внимание было уделено Сумской и Харьковской областям. Как подчеркнул президент, именно украинские подразделения определяют характер ситуации в этих приграничных районах. Среди военных, которые проявили себя на этом направлении, отмечены 225-й штурмовой полк, 71-я отдельная егерская бригада и силы специальных операций.

Не остались без внимания и другие ключевые направления — Донецкая область и Запорожье. По словам Зеленского, там существует потребность в дополнительном снабжении, что стало предметом детального обсуждения. Главнокомандующий ВСУ доложил о выполнении решений Ставки по усилению резервов для оборонительных сил.

На совещании также отчитались о сотрудничестве с международными партнерами в рамках так называемой "коалиции желающих", в которую входят страны Европы, Соединенные Штаты и другие союзники. В течение недели запланированы новые встречи и рабочие контакты для ускорения договоренностей.

Зеленский отметил, что оборонная составляющая гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время, а работа с партнерами требует еще большей динамики.

Зеленский и Сырский, фото: Telegram Владимира Зеленского
Владимир Зеленский на встрече с военными. Фото: Telegram Владимира Зеленского
Владимир Зеленский на встрече с военными. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что Зеленский прокомментировал подготовку возможных переговоров с российской стороной при посредничестве США, подчеркнув, что работа в этом направлении продолжается.

Ранее мы также информировали, что Зеленский сообщил о первом визите в Киев вице-канцлера и министра финансов Германии Ларса Клингбайля.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
