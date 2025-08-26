Палиса и Сырский рассказали об усилении фронта и успехах на границе

Совещание с президентом и Генштабом. Фото: Павел Палиса

Военное руководство Украины сосредотачивает усилия на усилении самых сложных направлений фронта. Об этом заявили заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя результаты совещания с президентом и Генштабом.

Об этом сообщают Павел Палиса и Александр Сырский.

Реклама

Читайте также:

Ситуация на фронте и приоритеты обороны

По словам Палисы, во время совещания с президентом и руководством Генштаба подробно рассмотрели ситуацию на всех направлениях. Особое внимание уделялось Покровскому, Добропольскому, Новопавловскому, Купянскому и Запорожскому направлениям, где наблюдается самое высокое давление со стороны врага. Он подчеркнул, что принимаются решения для оперативного усиления обороны.

Сообщение Палисы в Telegram. Фото: скриншот

Павел Палиса написал в Telegram:

"Сегодня принимал участие в совещании с Президентом, Главнокомандующим ВСУ и с Начальником Генерального Штаба ВСУ. Прошлись подробно по ситуации на всех участках фронта и по тем срочным вызовам, которые есть в настоящее время. Ситуация непростая, но принимаются решения для усиления тяжелых участков фронта".

Он также отметил, что гарантии безопасности должны быть реальными, а украинская армия должна получить укрепление на земле, в воздухе и на море. По мнению Палисы, только так можно не просто выстоять, но и победить.

Резервы и ситуация на границе

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал президента о выполнении решений Ставки по созданию боеспособных резервов. Он отдельно отметил положительные изменения в приграничных районах Сумщины и Харьковщины. Также речь шла о дополнительном обеспечении подразделений, работающих на горячих участках фронта.

Сообщение Сырского в Telegram. Фото: скриншот

Александр Сырский в Telegram написал:

"Усиление устойчивости обороны - наш общий первоочередной приоритет. Доложил Верховному Главнокомандующему о выполнении решений Ставки по созданию боеспособных резервов для Сил обороны. Российский агрессор не отказывается от своих захватнических планов".

Сырский подчеркнул, что решающими на Харьковщине и Сумщине стали действия воинов 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады и подразделений Сил специальных операций. Их работа, по его словам, является примером мужества и профессионализма.

Главные вызовы и задачи

Оба представителя военного руководства подчеркнули, что время является ключевым фактором, а обеспечение войск ресурсами должно быть приоритетом. В частности, Палиса отметил, что украинские воины ежедневно держат оборону, и власть должна сделать все, чтобы предоставить им максимум сил и возможностей.

Александр Сырский подытожил:

"Основное наше внимание сейчас сосредоточено прежде всего на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском, а также на Запорожском направлениях. Работаем дальше бок о бок, чтобы обеспечить войско всем необходимым для отстаивания независимости Украины".

Таким образом, украинское командование обозначило стратегические направления и приоритеты, одновременно акцентировав на важности резервов и поддержке войск в самых сложных условиях.

Напомним, что по словам Сырского, украинским воинам удалось освободить три населенных пункта в Донецкой области, укрепив позиции обороны.

Ранее мы также информировали, что Сырский обратился к гражданам с поздравлением по случаю Дня Независимости Украины. Он подчеркнул, что украинский народ встречает этот праздник в ожесточенной борьбе за свободу и будущее государства.