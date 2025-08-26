Палиса и Сырский рассказали об усилении фронта и успехах на границе

Сырский и Палиса очертили план действий на фронте — приоритеты
Военное руководство Украины сосредотачивает усилия на усилении самых сложных направлений фронта. Об этом заявили заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя результаты совещания с президентом и Генштабом.
Об этом сообщают Павел Палиса и Александр Сырский.
Ситуация на фронте и приоритеты обороны
По словам Палисы, во время совещания с президентом и руководством Генштаба подробно рассмотрели ситуацию на всех направлениях. Особое внимание уделялось Покровскому, Добропольскому, Новопавловскому, Купянскому и Запорожскому направлениям, где наблюдается самое высокое давление со стороны врага. Он подчеркнул, что принимаются решения для оперативного усиления обороны.
Павел Палиса написал в Telegram:
"Сегодня принимал участие в совещании с Президентом, Главнокомандующим ВСУ и с Начальником Генерального Штаба ВСУ. Прошлись подробно по ситуации на всех участках фронта и по тем срочным вызовам, которые есть в настоящее время. Ситуация непростая, но принимаются решения для усиления тяжелых участков фронта".
Он также отметил, что гарантии безопасности должны быть реальными, а украинская армия должна получить укрепление на земле, в воздухе и на море. По мнению Палисы, только так можно не просто выстоять, но и победить.
Резервы и ситуация на границе
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал президента о выполнении решений Ставки по созданию боеспособных резервов. Он отдельно отметил положительные изменения в приграничных районах Сумщины и Харьковщины. Также речь шла о дополнительном обеспечении подразделений, работающих на горячих участках фронта.
Александр Сырский в Telegram написал:
"Усиление устойчивости обороны - наш общий первоочередной приоритет. Доложил Верховному Главнокомандующему о выполнении решений Ставки по созданию боеспособных резервов для Сил обороны. Российский агрессор не отказывается от своих захватнических планов".
Сырский подчеркнул, что решающими на Харьковщине и Сумщине стали действия воинов 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады и подразделений Сил специальных операций. Их работа, по его словам, является примером мужества и профессионализма.
Главные вызовы и задачи
Оба представителя военного руководства подчеркнули, что время является ключевым фактором, а обеспечение войск ресурсами должно быть приоритетом. В частности, Палиса отметил, что украинские воины ежедневно держат оборону, и власть должна сделать все, чтобы предоставить им максимум сил и возможностей.
Александр Сырский подытожил:
"Основное наше внимание сейчас сосредоточено прежде всего на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском, а также на Запорожском направлениях. Работаем дальше бок о бок, чтобы обеспечить войско всем необходимым для отстаивания независимости Украины".
Таким образом, украинское командование обозначило стратегические направления и приоритеты, одновременно акцентировав на важности резервов и поддержке войск в самых сложных условиях.
Напомним, что по словам Сырского, украинским воинам удалось освободить три населенных пункта в Донецкой области, укрепив позиции обороны.
Ранее мы также информировали, что Сырский обратился к гражданам с поздравлением по случаю Дня Независимости Украины. Он подчеркнул, что украинский народ встречает этот праздник в ожесточенной борьбе за свободу и будущее государства.
