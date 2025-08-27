За лето оккупанты РФ смогли оккупировать лишь 0,3% территории Украины

Боец ВСУ на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Летнее наступление российских оккупантов полностью сорвано силами и героизмом ВСУ. Цель создать 600 км буферную зону, которую ставил диктатор Путин перед своей армией летом, не была выполнена. Кроме того, РФ не может защитить собственное воздушное пространство.

Об этом в аналитическом материале для Bild отмечает военный эксперт Джулиан Рёпке.

Российские войска разместились еще в январе у ворот бывшего города, который когда-то был домом для 65 000 жителей. Но все попытки штурмовать его или перекрыть снабжение потерпели неудачу.

В начале августа российские генералы ввели в город несколько сотен военных, временно добравшись до центра. Но через три недели все русские в Покровске были мертвы или военнопленные, пишет Рёпке.

"Мы удерживаем город и подготовили несколько сюрпризов для россиян. Военная ситуация лучше, чем кажется на картах", — заявил изданию украинский офицер.

Провал РФ на Юге

Белые участки: план оккупации РФ на лето Темно-розовые: сколько захватила армия РФ Фото: Bild

Летнее наступление России в южноукраинских областях Херсонской и Запорожской было еще более неудачным. Заметных продвижений попросту не было. В целом, за лето оккупантам РФ удалось по всей длине фронта захватить только 0,3% Украины.

А еще, отмечает Рьопке, лето показало, что российская система ПВО доживает последние годы, тогда как Украина — несмотря на тысячи российских авиаударов по ее оружейной промышленности — производит все больше смертоносных дальнобойных беспилотников.

Почти ежедневные успешные атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на глубине до 1200 километров внутри России, испытывают успешные атаки ВСУ.

Ранее сообщалось, что военное руководство ВСУ сосредотачивает усилия на усилении сложных направлений фронта. Главнокомандующий ВСУ Сырский прокомментировал результаты совещания с президентом и Генштабом.

Напомним, что, по словам Сырского, украинским воинам удалось освободить три населенных пункта в Донецкой области, укрепив позиции обороны.