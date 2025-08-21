Український дрон FP-1 — унікальні кадри з виробництва

Новий ударний дрон FP-1 в Україні — унікальні кадри
Україна працює над виробництвом далекобійних дронів FP-1. Вони виробляються у темпі 3000 одиниць на місяць, а коштують дешевше за "Шахед".
Про це йдеться в сюжеті Associated Press.
Далекобійний дрон FP-1 в Україні
Як відомо, публічно далекобійний дрон FP-1 в Україні продемонстрували лише у травні цього року. Однак станом на сьогодні виробляється близько 100 таких БпЛА на добу. Це дотичне до обсягів виробництва "Шахедів" у Росії.
За даними видання, один такий дрон коштує 55 тисяч доларів. Їх вже активно використовують для далекобійних ударів по РФ.
Водночас видання Defense Express з'ясувало, чому FP-1 дешевший за інші БпЛА. Зазначається, що силовою конструкцією цього дрона є фанера. Це дуже дешеве та масове рішення, яке не змушує залучати велику кількість фінансів.
Нагадаємо, нещодавно в Україні показали унікальні кадри виробництва нової крилатої ракети "Фламінго". Вона має заявлену дальність у 3000 км.
Також ми писали, що Михайло Федоров анонсував грантові програми на виробництво озброєння. Вони стосуватимуться автономних дронів та виробництва різних типів ракет.
