Головна Армія Нова ракета "Фламінго" — з'явилися унікальні кадри виробництва

Нова ракета "Фламінго" — з'явилися унікальні кадри виробництва

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 16:50
Виробництво ракети "Фламінго" - унікальні кадри
Ракета "Фламінго". Фото: АР

В Україні показали унікальні кадри з підприємства, де налагоджене виробництво нової крилатої ракети "Фламінго". Нині компанія Fire Point випускає одну ракету на добу, проте вже до жовтня планує вийти на потужність у сім одиниць щодня.

Про це повідомляє Associated Press

Читайте також:

Виробництво ракети "Фламінго"

Ракета FP-5 "Фламінго" має бойову частину масою до 1150 кілограмів і заявлену дальність ураження до 3000 кілометрів. Президент нещодавно наголосив, що саме ця розробка стала найуспішнішою українською ракетою на сьогодні.

Цікаво, що незвична назва "Фламінго" виникла через заводську помилку: перші випущені ракети виявилися рожевого кольору.

Головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех у коментарі AP підкреслила, що розширення виробництва озброєнь є ключовим фактором гарантії незалежності України та безпеки всього європейського континенту.

Нагадаємо, перший віце-прем'єр Михайло Федоров анонсував нові грантові програми для виробників озброєння.

А також у ГУР розповіли, як українська розвідка працює над обмеження виробництва зброї в РФ.

зброя ракета війна в Україні війна виробництво зброї
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
