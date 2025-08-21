Виробництво ракети "Фламінго" - унікальні кадри

Нова ракета "Фламінго" — з'явилися унікальні кадри виробництва
В Україні показали унікальні кадри з підприємства, де налагоджене виробництво нової крилатої ракети "Фламінго". Нині компанія Fire Point випускає одну ракету на добу, проте вже до жовтня планує вийти на потужність у сім одиниць щодня.
Про це повідомляє Associated Press.
Виробництво ракети "Фламінго"
Ракета FP-5 "Фламінго" має бойову частину масою до 1150 кілограмів і заявлену дальність ураження до 3000 кілометрів. Президент нещодавно наголосив, що саме ця розробка стала найуспішнішою українською ракетою на сьогодні.
Цікаво, що незвична назва "Фламінго" виникла через заводську помилку: перші випущені ракети виявилися рожевого кольору.
Головна технічна директорка Fire Point Ірина Терех у коментарі AP підкреслила, що розширення виробництва озброєнь є ключовим фактором гарантії незалежності України та безпеки всього європейського континенту.
Нагадаємо, перший віце-прем'єр Михайло Федоров анонсував нові грантові програми для виробників озброєння.
А також у ГУР розповіли, як українська розвідка працює над обмеження виробництва зброї в РФ.
