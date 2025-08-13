Відео
Головна Армія Як ГУР обмежує виробництво зброї в РФ — відповідь Скібіцького

Як ГУР обмежує виробництво зброї в РФ — відповідь Скібіцького

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 13:21
Виробництво зброї в Росії — як ГУР обмежує можливості ворога
Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький. Фото: кадр з відео

Для того, аби скоротити військове виробництво в Росії, українська розвідка застосовує комплексний підхід. Це і далекобійні удари, і засоби, які стосуються проведення актів саботажу.

Про це повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю Суспільному.

Читайте також:

Як ГУР скорочує виробництво зброї в РФ

"Це й далекобійні удари, засоби, які стосуються проведення актів саботажу, а також інші заходи, спрямовані на те, щоб зірвати виробництво. В будь-якому випадку це персонал, це виробничі потужності, система логістики, постачання всіх видів компонентів. Це й міжнародні санкції в тому числі", — зазначив Скібіцький.

Він також зазначив, що Росія намагається знайти шляхи, аби обійти санкційні обмеження для постачання критичних компонентів для військового виробництва. Однак санкції все ж створюють відчутний тиск на логістику РФ.

Для цього ворог залучає інші компанії та треті країни, але цей процес потребує часу. Крім того, деякі з них сьогодні із засторогою дивляться на прямі постачання компонентів для Росії. 

Представник ГУР також розповів, що воєнна розвідка продовжує роботу з обмеження спроможностей військово-промислового комплексу Російської Федерації.

"З нашої сторони це комплексний підхід, який саме спрямований на те, щоб перервати це виробництво, порушити ці всі зв'язки, ну і не допустити подальшого збільшення виробництва зброї та військової техніки", — наголосив Скібіцький.

Нагадаємо, 10 серпня дрони ГУР атакували НПЗ в Республіці Комі, що за 2000 км від України. Під час атаки уражено резервуар з нафтопродуктами. 

Крім того, нещодавно ГУР показало знищення логістики РФ на Сумщині. Головне завдання бійців — унеможливити будь-який ворожий рух, відрізати загарбників від постачання бойових комплектів. 

зброя обстріли війна в Україні ГУР Росія виробництво зброї
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
