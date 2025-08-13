Видео
Главная Армия Как ГУР ограничивает производство оружия в РФ — ответ Скибицкого

Как ГУР ограничивает производство оружия в РФ — ответ Скибицкого

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 13:21
Производство оружия в России — как ГУР ограничивает возможности врага
Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий. Фото: кадр из видео

Для того чтобы сократить военное производство в России, украинская разведка применяет комплексный подход. Это и дальнобойные удары, и средства, касающиеся проведения актов саботажа.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в интервью Суспільному.

Читайте также:

Как ГУР сокращает производство оружия в РФ

"Это и дальнобойные удары, средства, которые касаются проведения актов саботажа, а также другие мероприятия, направленные на то, чтобы сорвать производство. В любом случае это персонал, это производственные мощности, система логистики, поставки всех видов компонентов. Это и международные санкции, в том числе", — отметил Скибицкий.

Он также отметил, что Россия пытается найти пути, чтобы обойти санкционные ограничения для поставки критических компонентов для военного производства. Однако санкции все же создают ощутимое давление на логистику РФ.

Для этого враг привлекает другие компании и третьи страны, но этот процесс требует времени. Кроме того, некоторые из них сегодня с опаской смотрят на прямые поставки компонентов для России.

Представитель ГУР также рассказал, что военная разведка продолжает работу по ограничению возможностей военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

"С нашей стороны это комплексный подход, который именно направлен на то, чтобы прервать это производство, нарушить эти все связи, ну и не допустить дальнейшего увеличения производства оружия и военной техники", — подчеркнул Скибицкий.

Напомним, 10 августа дроны ГУР атаковали НПЗ в Республике Коми, которая в 2000 км от Украины. Во время атаки поражен резервуар с нефтепродуктами.

Кроме того, недавно ГУР показало уничтожение логистики РФ на Сумщине. Главная задача бойцов — исключить любое вражеское движение, отрезать захватчиков от поставок боевых комплектов.

оружие обстрелы война в Украине ГУР Россия производство оружия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
