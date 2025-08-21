Производство ракеты "Фламинго" - уникальные кадры

Ракета "Фламинго". Фото: АР

В Украине показали уникальные кадры с предприятия, где налажено производство новой крылатой ракеты "Фламинго". Сейчас компания Fire Point выпускает одну ракету в сутки, однако уже к октябрю планирует выйти на мощность в семь единиц ежедневно.

Об этом сообщает Associated Press.

Производство ракеты "Фламинго"

Ракета FP-5 "Фламинго" имеет боевую часть массой до 1150 килограммов и заявленную дальность поражения до 3000 километров. Президент недавно отметил, что именно эта разработка стала самой успешной украинской ракетой на сегодня.

Интересно, что необычное название "Фламинго" возникло из-за заводской ошибки: первые выпущенные ракеты оказались розового цвета.

Главный технический директор Fire Point Ирина Терех в комментарии AP подчеркнула, что расширение производства вооружений является ключевым фактором гарантии независимости Украины и безопасности всего европейского континента.

Напомним, первый вице-премьер Михаил Федоров анонсировал новые грантовые программы для производителей вооружения.

А также в ГУР рассказали, как украинская разведка работает над ограничением производства оружия в РФ.