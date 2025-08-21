Видео
Новый ударный дрон FP-1 в Украине — уникальные кадры

Новый ударный дрон FP-1 в Украине — уникальные кадры

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 18:36
Украинский дрон FP-1 м уникальные кадры с производства
Беспилотник FP-1 украинского производства. Фото: AP/Ефрем Лукацкий

Украина работает над производством дальнобойных дронов FP-1. Они производятся в темпе 3000 единиц в месяц, а стоят дешевле "Шахеда".

Об этом говорится в сюжете Associated Press.

Читайте также:

Дальнобойный дрон FP-1 в Украине

Как известно, публично дальнобойный дрон FP-1 в Украине продемонстрировали только в мае этого года. Однако по состоянию на сегодня производится около 100 таких БпЛА в сутки. Это соприкасается с объемами производства "Шахедов" в России.

null
Беспилотник FP-1 украинского производства. Фото: AP/Ефрем Лукацкий

По данным издания, один такой дрон стоит 55 тысяч долларов. Их уже активно используют для дальнобойных ударов по РФ.

В то же время издание Defense Express выяснило, почему FP-1 дешевле других БпЛА. Отмечается, что силовой конструкцией этого дрона является фанера. Это очень дешевое и массовое решение, которое не заставляет привлекать большое количество финансов.

Напомним, недавно в Украине показали уникальные кадры производства новой крылатой ракеты "Фламинго". Она имеет заявленную дальность в 3000 км.

Также мы писали, что Михаил Федоров анонсировал грантовые программы на производство вооружения. Они будут касаться автономных дронов и производства различных типов ракет.

Украина дроны война в Украине производство беспилотник
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
