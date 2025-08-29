Покровское направление — сколько россиян накопилось возле города

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alexander Drago

Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте. Сейчас враг сосредоточил там около 100 тысяч человек.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 29 августа.

Какая ситуация на Покровском направлении сейчас

Зеленский рассказал, что сейчас на Покровском направлении сосредоточено 100 тысяч россиян. Они готовят наступления и штурмы.

"Мы это знаем, что россияне готовят наступления и контролируем. В Харьковской и Донецкой областях проводим активные действия. И там врагу сегодня непросто. Что касается Купянска — достаточно успешные поисковые действия происходят", — отметил президент.

По его словам, на Сумском направлении наши воины вытесняют врага. На Запорожье враг накапливает десантные силы и эта группировка у них достаточно большая.

Напомним, ранее военный эксперт заявил, что ВСУ сорвали летнее наступление России. Цель создать 600 км буферную зону, которую ставил Путин, не была выполнена.

Кроме того, военные показали, как "зачистили" Покровск от российских ДРГ. Кроме того, в городе сейчас работают украинские военные, а также передвигаются местные жители.