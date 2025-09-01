Втрати окупантів за серпень - Сирський назвав кількість

Сирський назвав втрати окупантів за серпень
У серпні 2025 року Збройні сили Росії зазнали втрат у живій силі на рівні 28 790 осіб у війні проти України. ЗСУ наближають перемогу України.
Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський у Facebook.
Втрати окупантів за серпень
"Сили оборони України продовжують нищити російського ворога, наближаючи справедливий мир для нашої країни", — зазначив Сирський.
За його словами, лише за серпень втрати російських загарбників у живій силі склали 28 790 осіб.
Сирський подякував українським воїнам за професіоналізм.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що наразі на Покровському напрямку фронту перебуває близько 100 000 окупантів.
А нещодавно українські захисники звільнили Новомихайлівку в Донецькій області. Село перебуває під повним контролем.
