Втрати окупантів за серпень - Сирський назвав кількість

Полювання на окупантів. Фото: кадр на відео

У серпні 2025 року Збройні сили Росії зазнали втрат у живій силі на рівні 28 790 осіб у війні проти України. ЗСУ наближають перемогу України.

Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський у Facebook.

Пост ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів за серпень

"Сили оборони України продовжують нищити російського ворога, наближаючи справедливий мир для нашої країни", — зазначив Сирський.

За його словами, лише за серпень втрати російських загарбників у живій силі склали 28 790 осіб.

Сирський подякував українським воїнам за професіоналізм.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що наразі на Покровському напрямку фронту перебуває близько 100 000 окупантів.

А нещодавно українські захисники звільнили Новомихайлівку в Донецькій області. Село перебуває під повним контролем.