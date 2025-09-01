Відео
Головна Армія Сирський назвав втрати окупантів за серпень

Сирський назвав втрати окупантів за серпень

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 18:33
Втрати окупантів за серпень - Сирський назвав кількість
Полювання на окупантів. Фото: кадр на відео

У серпні 2025 року Збройні сили Росії зазнали втрат у живій силі на рівні 28 790 осіб у війні проти України. ЗСУ наближають перемогу України.

Про це повідомив головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський у Facebook.

Читайте також:
Сирський назвав втрати окупантів за серпень - фото 1
Пост ЗСУ. Фото: скриншот

Втрати окупантів за серпень

"Сили оборони України продовжують нищити російського ворога, наближаючи справедливий мир для нашої країни", — зазначив Сирський.

За його словами, лише за серпень втрати російських загарбників у живій силі склали 28 790 осіб.

Сирський подякував українським воїнам за професіоналізм.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що наразі на Покровському напрямку фронту перебуває близько 100 000 окупантів.

А нещодавно українські захисники звільнили Новомихайлівку в Донецькій області. Село перебуває під повним контролем.

ЗСУ Генштаб ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський втрати окупантів
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
