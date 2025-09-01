ЗСУ звільнили Новоекономічне на Донеччині — відео

Боєць ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Силам оборони вдалося звільнити ще один населений пункт у Донецькій області. Бійці ЗСУ "вибили" ворога з селища Новоекномічне неподалік Покровська.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України у понеділок, 1 вересня.

ЗСУ звільнили Новоекономічне

Як повідомили у Генштабі, Силам оборони знадобилося два тижні для того, щоб "очистити" населений пункт від російських окупантів. Українські бійці діяли поступово та злагоджено, щоб ліквідувати противника та звільнити селище.

Вже у суботу, 30 серпня, бійці окремого штурмового полку "Скеля" встановили український прапор у центрі Новоекономічного.

