Головна Армія Бійці ГУР уразили два літаки і судно РФ в Криму — ефектне відео

Бійці ГУР уразили два літаки і судно РФ в Криму — ефектне відео

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 11:19
Втрати окупантів — ГУР уразило два літаки і судно росіян
Знищення російського судна. Фото: кадр з відео

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України завдали удару по військових об'єктах РФ у тимчасово окупованому Криму. Військові уразили два літаки Мі-8 та вороже судно. 

Про це повідомили в ГУР МО України 1 вересня. 

Читайте також:

Удар по військовій техніці РФ в Криму

У розвідці розповіли, що бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" вдарили по авіабазі російських окупантів у Гвардійському, що неподалік Сімферополя. Внаслідок цього уражено два ворожі гелікоптери Мі-8. 

Зазначається, що орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів. 

"Невтішний фінал спіткав також московитський військовий буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя — під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку", — додали у відомстві. 

За даними ГУР, цей рейдовий буксир входить до складу так званої "ПДСЗ" (підводних диверсійних сил та засобів). Як відомо, це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням. 

"Ураження буксира суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває!" — наголосили в розвідці. 

Нагадаємо, нещодавно бійці ССО знищили ворожу радіолокаційну станцію до комплексу С-300 у Криму. Це суттєво послаблює можливості ворога на тимчасово окупованому півострові. 

Крім того, OSINT-аналітик повідомляв, що 30 серпня дрони знищили гелікоптери РФ у Криму. Йдеться про літаки Мі-8 та Мі-24. 

Крим військова техніка війна в Україні ГУР втрати окупантів
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
