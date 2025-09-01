Втрати окупантів — ГУР уразило два літаки і судно росіян

Знищення російського судна. Фото: кадр з відео

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України завдали удару по військових об'єктах РФ у тимчасово окупованому Криму. Військові уразили два літаки Мі-8 та вороже судно.

Про це повідомили в ГУР МО України 1 вересня.

Реклама

Читайте також:

Удар по військовій техніці РФ в Криму

У розвідці розповіли, що бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" вдарили по авіабазі російських окупантів у Гвардійському, що неподалік Сімферополя. Внаслідок цього уражено два ворожі гелікоптери Мі-8.

Зазначається, що орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.

"Невтішний фінал спіткав також московитський військовий буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя — під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку", — додали у відомстві.

За даними ГУР, цей рейдовий буксир входить до складу так званої "ПДСЗ" (підводних диверсійних сил та засобів). Як відомо, це підрозділ висококваліфікованих водолазів-розвідників, на підготовку яких витрачають значні фінансові та часові ресурси, а також забезпечують найкращим оснащенням.

"Ураження буксира суттєво обмежує бойові спроможності елітного російського підрозділу. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває!" — наголосили в розвідці.

Нагадаємо, нещодавно бійці ССО знищили ворожу радіолокаційну станцію до комплексу С-300 у Криму. Це суттєво послаблює можливості ворога на тимчасово окупованому півострові.

Крім того, OSINT-аналітик повідомляв, що 30 серпня дрони знищили гелікоптери РФ у Криму. Йдеться про літаки Мі-8 та Мі-24.