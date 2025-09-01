Видео
Бойцы ГУР поразили два самолета и судно РФ в Крыму — видео

Бойцы ГУР поразили два самолета и судно РФ в Крыму — видео

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 11:19
Потери оккупантов — ГУР поразило два самолета и судно россиян
Уничтожение российского судна. Фото: кадр из видео

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины нанесли удар по военным объектам РФ во временно оккупированном Крыму. Военные поразили два самолета Ми-8 и вражеское судно.

Об этом сообщили в ГУР МО Украины 1 сентября.

Удар по военной технике РФ в Крыму

В разведке рассказали, что бойцы спецподразделения ГУР "Примари" ударили по авиабазе российских оккупантов в Гвардейском, которое недалеко от Симферополя. В результате поражены два вражеских вертолета Ми-8.

Отмечается, что ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

"Неутешительный финал постиг также московитский военный буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя — во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку", — добавили в ведомстве.

По данным ГУР, этот рейдовый буксир входит в состав так называемой "ПДСС" (подводных диверсионных сил и средств). Как известно, это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают лучшим оснащением.

"Поражение буксира существенно ограничивает боевые возможности элитного российского подразделения. Демилитаризация временно оккупированного Крыма продолжается!" — отметили в разведке.

Напомним, недавно бойцы ССО уничтожили вражескую радиолокационную станцию к комплексу С-300 в Крыму. Это существенно ослабляет возможности врага на временно оккупированном полуострове.

Кроме того, OSINT-аналитик сообщал, что 30 августа дроны уничтожили вертолеты РФ в Крыму. Речь идет о самолетах Ми-8 и Ми-24.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
