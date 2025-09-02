Село Удачное — военные зачистили населенный пункт от россиян

Военные устанавливают украинский флаг в Удачном. Фото: кадр из видео

Украинские военные зачистили село Удачное в Донецкой области от россиян. Бойцы установили в населенном пункте флаг Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 2 сентября.

Зачистка села Удачное в Донецкой области

В Генштабе рассказали, что полк "Скеля" освободил поселок Удачное в Донецкой области. Отмечается, что во время прямого контакта с поддержкой средств поражения были уничтожены все опорные пункты врага.

"В течение двух недель штурмовые группы поэтапно зачистили дом за домом и подняли над поселком украинский флаг", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 августа бойцы ВСУ "выбили" врага из поселка Новоэкономичное неподалеку Покровска. В населенном пункте уже развевается украинский флаг.

Кроме того, украинские военные взяли российских оккупантов в окружение под Добропольем. Им отрезали "две клешни", которые они пытались туда тянуть.