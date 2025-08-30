ВСУ окружили оккупантов под Добропольем — детали от Трегубова

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Спикер ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что российских оккупантов взяли в окружение под Добропольем. Им отрезали "две клешни", которые они пытались туда тянуть.

Об этом Виктор Трегубов сказал в эфире телемарафона в субботу, 30 августа.

Ситуация под Добропольем

Трегубов отметил, что сейчас в посадках еще остаются группы российских оккупантов.

Ситуация возле Доброполья. Фото: DeepState

"Но, поскольку они отрезаны от основного своего снабжения, основной своей массы, это скорее вопрос времени, когда они там закончатся", — добавил он.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что сейчас на Покровском направлении фронта находится около 100 000 оккупантов.

А недавно украинские защитники освободили Новомихайловку в Донецкой области. Село находится под полным контролем.