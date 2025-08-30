ЗСУ оточили окупантів під Добропіллям — деталі від Трегубова

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що російських окупантів взяли в оточення під Добропіллям. Їм відрізали "дві клешні", які вони намагалися туди тягнути.

Про це Віктор Трегубов сказав в ефірі телемарафону в суботу, 30 серпня.

Реклама

Читайте також:

Ситуація під Добропіллям

Трегубов зауважив, що наразі в посадках ще залишаються групи російських окупантів.

Ситуація біля Добропілля. Фото: DeepState

"Але, оскільки вони відрізані від основного свого постачання, основної своєї маси, це скоріше питання часу, коли вони там закінчаться", — додав він.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що наразі на Покровському напрямку фронту перебуває близько 100 000 окупантів.

А нещодавно українські захисники звільнили Новомихайлівку в Донецькій області. Село перебуває під повним контролем.