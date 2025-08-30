Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ЗСУ зупинили наступ окупантів під Добропіллям — що відомо

ЗСУ зупинили наступ окупантів під Добропіллям — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 22:39
ЗСУ оточили окупантів під Добропіллям — деталі від Трегубова
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що російських окупантів взяли в оточення під Добропіллям. Їм відрізали "дві клешні", які вони намагалися туди тягнути.

Про це Віктор Трегубов сказав в ефірі телемарафону в суботу, 30 серпня.

Реклама
Читайте також:

Ситуація під Добропіллям

Трегубов зауважив, що наразі в посадках ще залишаються групи російських окупантів. 

Ситуація на Донецькому напрямку
Ситуація біля Добропілля. Фото: DeepState

"Але, оскільки вони відрізані від основного свого постачання, основної своєї маси, це скоріше питання часу, коли вони там закінчаться", — додав він.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що наразі на Покровському напрямку фронту перебуває близько 100 000 окупантів.

А нещодавно українські захисники звільнили Новомихайлівку в Донецькій області. Село перебуває під повним контролем.

війна ЗСУ Україна Донецька область окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації