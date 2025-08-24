ВСУ освободили Новомихайловку в Донецкой области

Силы обороны освободили село в Донецкой области
Силы обороны освободили Новомихайловку в Донецкой области. Село уже зачищено от россиян и находится под полным контролем украинской армии.
Об этом сообщает Третий армейский корпус ВСУ, командиром которого является Андрей Билецкий.
Освобождение Новомихайловки — детали спецоперации
Отмечается, что над освобождением села от оккупантов работали Третий армейский корпус, второй штурмовой батальон Третьей штурмовой бригады и спецподразделение ГУР МОУ "Артан".
"Подразделения выбили оккупантов и восстановили контроль над населенным пунктом Новомихайловка Донецкой области", — говорится в сообщении.
Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта.
"Благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и БпЛА украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону полосы на направлении", — сообщают в ВСУ.
Напомним, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что защитникам удалось зачистить три села в Донецкой области.
Также ранее сообщалось, что защитники вернули большую часть населенного пункта Толстое в Донецкой области и подняли флаг Украины.
