ВСУ освободили Новомихайловку в Донецкой области

Силы обороны развернули украинский флаг. Фото: кадр с видео

Силы обороны освободили Новомихайловку в Донецкой области. Село уже зачищено от россиян и находится под полным контролем украинской армии.

Об этом сообщает Третий армейский корпус ВСУ, командиром которого является Андрей Билецкий.

Реклама

Читайте также:

Освобождение Новомихайловки — детали спецоперации

Отмечается, что над освобождением села от оккупантов работали Третий армейский корпус, второй штурмовой батальон Третьей штурмовой бригады и спецподразделение ГУР МОУ "Артан".

"Подразделения выбили оккупантов и восстановили контроль над населенным пунктом Новомихайловка Донецкой области", — говорится в сообщении.

Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта.

"Благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и БпЛА украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону полосы на направлении", — сообщают в ВСУ.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что защитникам удалось зачистить три села в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что защитники вернули большую часть населенного пункта Толстое в Донецкой области и подняли флаг Украины.