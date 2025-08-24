Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Силы обороны освободили село в Донецкой области

Силы обороны освободили село в Донецкой области

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 21:35
ВСУ освободили Новомихайловку в Донецкой области
Силы обороны развернули украинский флаг. Фото: кадр с видео

Силы обороны освободили Новомихайловку в Донецкой области. Село уже зачищено от россиян и находится под полным контролем украинской армии.

Об этом сообщает Третий армейский корпус ВСУ, командиром которого является Андрей Билецкий.

Реклама
Читайте также:

Освобождение Новомихайловки — детали спецоперации

Отмечается, что над освобождением села от оккупантов работали Третий армейский корпус, второй штурмовой батальон Третьей штурмовой бригады и спецподразделение ГУР МОУ "Артан".

"Подразделения выбили оккупантов и восстановили контроль над населенным пунктом Новомихайловка Донецкой области", — говорится в сообщении.

Согласно перехватам, операция застала оккупантов внезапно. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта.

"Благодаря слаженной работе разведки, штурмовиков, тяжелой техники и БпЛА украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону полосы на направлении", — сообщают в ВСУ.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что защитникам удалось зачистить три села в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что защитники вернули большую часть населенного пункта Толстое в Донецкой области и подняли флаг Украины.

ВСУ Донецкая область оккупанты деоккупация Украины война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации