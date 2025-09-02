Село Удачне — військові зачистили населений пункт від росіян

Встановили український прапор — ЗСУ зачистили село на Донеччині
Українські військові зачистили село Удачне у Донецькій області від росіян. Бійці встановили в населеному пункті прапор України.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ 2 вересня.
Зачистка села Удачне на Донеччині
У Генштабі розповіли, що полк "Скеля" звільнив селище Удачне на Донеччині. Зазначається, що під час прямого контакту з підтримкою засобів ураження було знищено усі опорні пункти ворога.
"Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 30 серпня бійці ЗСУ "вибили" ворога з селища Новоекономічне неподалік Покровська. У населеному пункті вже майорить український прапор.
Крім того, українські військові взяли російських окупантів в оточення під Добропіллям. Їм відрізали "дві клешні", які вони намагалися туди тягнути.
