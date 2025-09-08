Видео
ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 08:50
ВСУ освободили Заречное в Донецкой области - видео
Боец ВСУ. Фото: Генштаб

Вооруженным силам Украины удалось восстановить контроль над еще одним населенным пунктом в Донецкой области. Украинский флаг снова подняли в селе Заречное Краматорского района.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в понедельник, 8 сентября.

ВСУ освободили Заречное

Подразделения 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью установили контроль над селом Заречное в Донецкой области.

Благодаря слаженным действиям украинских воинов населенный пункт перешел под контроль Сил обороны.

Кроме того, мы писали, что Силам обороны удалось "выбить" врага из Новоэкономичного в Покровском районе.

Напомним, как стало известно, Россия активно стягивает силы вблизи Покровска в Донецкой области. Страна-агрессор перебросила на это направление опытные подразделения морской пехоты.

ВСУ Донецкая область увольнение Генштаб ВСУ война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
