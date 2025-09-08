ВСУ освободили Заречное в Донецкой области - видео

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
Вооруженным силам Украины удалось восстановить контроль над еще одним населенным пунктом в Донецкой области. Украинский флаг снова подняли в селе Заречное Краматорского района.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в понедельник, 8 сентября.
ВСУ освободили Заречное
Подразделения 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью установили контроль над селом Заречное в Донецкой области.
Благодаря слаженным действиям украинских воинов населенный пункт перешел под контроль Сил обороны.
Кроме того, мы писали, что Силам обороны удалось "выбить" врага из Новоэкономичного в Покровском районе.
Напомним, как стало известно, Россия активно стягивает силы вблизи Покровска в Донецкой области. Страна-агрессор перебросила на это направление опытные подразделения морской пехоты.
Читайте Новини.LIVE!