ВСУ освободили Заречное в Донецкой области - видео

Боец ВСУ. Фото: Генштаб

Вооруженным силам Украины удалось восстановить контроль над еще одним населенным пунктом в Донецкой области. Украинский флаг снова подняли в селе Заречное Краматорского района.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ в понедельник, 8 сентября.

Реклама

Читайте также:

ВСУ освободили Заречное

Подразделения 425 отдельного штурмового полка "Скала" полностью установили контроль над селом Заречное в Донецкой области.

Благодаря слаженным действиям украинских воинов населенный пункт перешел под контроль Сил обороны.

Кроме того, мы писали, что Силам обороны удалось "выбить" врага из Новоэкономичного в Покровском районе.

Напомним, как стало известно, Россия активно стягивает силы вблизи Покровска в Донецкой области. Страна-агрессор перебросила на это направление опытные подразделения морской пехоты.